垃圾徵費｜環保署稱廚餘回收桶覆蓋全港公共屋邨　較原定早兩個月

政府目標在全港公共屋邨設置智能廚餘回收桶，以培養居民回收廚餘的良好習慣，環保署稱已安裝共740個智能廚餘回收桶，覆蓋全港所有公共屋邨，比原定目標提早兩個月，環境及生態局局長謝展寰稱展現政府在推動減廢回收的決心和成果。他又稱計劃於今年第三季起，在廚餘回收量較高的公共屋邨優先增置更多智能廚餘回收桶，再推展至其他公共屋邨，目標是在兩年內達到起碼「一座一桶」。



環保署與房屋署和房協合作前年開展「公共屋邨廚餘收集計劃」，目標是於今年8月底前，在全港213個公共屋邨設置智能廚餘回收桶收集廚餘。至上月底，環保署已安裝共740個智能廚餘回收桶，覆蓋全港所有公共屋邨，比原定目標提早兩個月。

觀塘今日（4日）有廚餘回收宣傳活動，謝展寰出席時表示，「今屆政府上任後大力提速加強回收配套，特別針對佔都市固體廢物達三成的廚餘，開展收集家居廚餘，『公共屋邨廚餘收集計劃』提前完成擴展至全港所有公共屋邨，充分展現政府在推動減廢回收的決心和成果。」

謝展寰檢視智能廚餘回收桶。(政府新聞處)

由公共屋邨收集的廚餘會被送往各廚餘處理設施轉化為電力和堆肥，謝展寰稱環保署會繼續在新落成的公共屋邨安裝智能廚餘回收桶，並計劃於今年第三季起，在廚餘回收量較高的公共屋邨優先增置更多智能廚餘回收桶，以及逐步推展至其他公共屋邨，目標是在兩年內達到起碼「一座一桶」，以方便市民。

深水埗的「三無大廈」試點內，樓梯間有放置使用指定袋的垃圾桶。（資料圖片/梁鵬威攝）

私人屋苑廚餘回收桶計劃 將擴展至小屋苑

除公共屋邨外，環保署去年底亦與環境運動委員會合作推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，為超過1,000戶的私人屋苑免費提供智能廚餘回收桶，並會擴展至涵蓋1,000戶以下的私人屋苑，詳情將於今年第三季公布。至於協助單幢式大廈或「三無大廈」的居民回收廚餘，環保署未來一年會進一步加強各項家居廚餘收集措施，包括設立100個在晚間以定時、定點街站形式提供服務的廚餘回收流動點，以及在約100個垃圾收集站設立廚餘回收點。

「綠在區區」回收點。（資料圖片）

另外，環保署已在4個「綠在區區」設施和駱克道街市安裝智能廚餘回收桶，並正籌備在｢綠在屯門｣安裝智能廚餘回收桶，預計本月中投入服務。