答問會問特首垃圾徵費被批離題　田北辰翻查規矩申冤｜政壇諸事町

立法會今天（13日）舉行特首互動交流答問會，其中在「弘揚中華文化 推動文旅融合」討論環節，實政圓桌新界西北立法會議員田北辰向特首發問關於垃圾徵費，表明對擱置感到失望，建議用好廚餘處理系統「廚餘再生俠」綠色新技術，不過被立法會主席梁君彥批評離題「飄移到唔知去咗邊度」。



田北辰回覆《香港01》查詢時說，行政署早前在答問會安排信件中提到，可就「其他政策範疇及建議提出問題」，換言之，垃圾徵費符合其他範疇，對梁君彥的言論感到不解，「明明話問乜都得」。



6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，特首李家超出席。（黃浩謙攝）

今天（13日）特首互動交流答問會設兩個主題，包括「推動新質生產力」及「弘揚中華文化 推動文旅融合」，其中田北辰在「弘揚中華文化 推動文旅融合」環節才成功輪候到提問機會，開首便提到「新質生產力」最近備受關注，香港有廚餘處理系統「廚餘再生俠」及自動化膠樽回收機等。

6月13日，立法會舉行行政長官互動交流答問會，田北辰發言。（香港01直播截圖）

田北辰說，諷刺的是政府一邊說著新質生產力，一邊連垃圾分類、廚餘回收都未做得好，對政府無限期擱置垃圾徵費感到失望，呼籲政府重新考慮時間表，同時一些綠色新技術，有助全方位實踐環保。

發言時間結束的鐘聲響起，梁君彥打斷田北辰，「田北辰議員請你停止發言，呢一節係講旅遊嘅，你話你新質生產力問唔到，你已經飄移到唔知去咗邊，希望大家都遵守會議規則」。

翻查行政署早前在答問會安排信件中提到，「議員可以就上述兩個主題或其他任何政策範疇發表意見及建議或提出問題」。

翻查行政署早前在答問會安排信件中提到，「議員可以就上述兩個主題或其他任何政策範疇發表意見及建議或提出問題」。田北辰回覆《香港01》查詢時說，「廚餘再生俠」符合「新質生產力」主題，雖然到他發言時已過了這主題，但符合「其他範疇」的要求，對梁君彥的言論感到不解，「明明話問乜都得」。他又說，「廚餘再生俠」是當局有份參與的綠色新技術，應該推廣至所有屋邨採用。