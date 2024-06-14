垃圾徵費暫緩｜有屋苑藉機加管理費至今未調低　業界料不傾向退錢

政府上月底宣布暫緩垃圾徵費，物業管理業監管局同日發出通告，提醒所有持牌物管公司，如早前為了準備垃圾徵費而調整了管理費，業主組織、業主和客戶應一同跟物管公司商討如何處理增加了的費用，或退還業主住戶。



有公、私營屋苑或大廈的物管公司，在年初就以增設人手及相關設施來應付垃圾徵費，但暫緩徵費已3個星期，有業主住戶仍是「回水」未有期，位於慈雲山的慈安苑有居民年初就調高約一成管理費，現時仍未與物管公司商討出結論。



《香港01》向多間物管公司查詢有否預早調高管理費，如有則會否因應垃圾徵費暫緩而「回水」予住戶，僅獲一間公司回覆謂與屋苑內的持份者商討，未置可否；有物管界人士表示，退款涉及高昂行政費，料不傾向這安排。



安欣閣門外設三色回收筒。(鄧宇詩攝)

垃圾徵費三度推遲實施日期，最後的時間表是今年8月1日，但4月開始在14個試點推出先行先試一個多月後，政府在5月27日宣布暫緩垃圾徵費，物監局同日向所有持牌物管公司發出通告，提醒物業管理費的收費水平，是徵詢業主組織、業主或客戶而決定，如準備垃圾徵費是其中一個因素，現在暫緩實施，則應一同商討應否再行調整，包括把增加費用應否撥歸管理基金，以應付未來維修保養；或保留至未來實施垃圾收費時使用；或退還業主住戶。

管理公司：按既定程序與持份者保持溝通

《香港01》就垃圾徵費而增加管理費一事，查詢數間物管公司，包括啟勝管理服務有限公司、嘉里物業管理服務有限公司、康業服務有限公司、富城物業管理有限公司、佳定物業管理有限公司，及昇捷管理服務有限公司。

其中佳定物業管理有限公司回覆表示，政府宣布暫緩垃圾徵費後，管理公司團隊會繼續與個別屋苑的業主組織，包括業主立案法團、管理委員會等商討相應跟進安排，按既定程序與持份者保持溝通。

位於慈雲山的茲安苑安欣閣有居民表示，大廈於年初已就垃圾徵費調高管理費約一成，現時計劃暫緩希望可以下調管理費。(鄧宇詩攝)

佳定提到，當初預計垃圾徵費支出一般只佔屋苑管理預算一小部分，管理費的調整亦會涉及維修保養、清潔及保安等其他範疇的開支，以及樓齡、設施數量等考慮因素，故管理費安排因屋苑而異，也有不少屋苑早前並未因垃圾徵費而調整管理費。

位於慈雲山的茲安苑安欣閣有居民表示，大廈於年初已就垃圾徵費調高管理費約一成，現時計劃暫緩希望可以下調管理費。(鄧宇詩攝)

位於慈雲山的茲安苑安欣閣有居民表示，大廈於年初已就垃圾徵費調高管理費約一成，現時計劃暫緩希望可以下調管理費。(鄧宇詩攝)

物管界料涉行政費高昂 不傾向退錢

香港物業管理公司協會前會長陳志球表示，暫時未聞有物管公司以及住戶反映，在處理管理費時出現問題。

他指出，若然有管理公司如因垃圾徵費而調高管理，如今該計劃已暫緩，若然逐戶退錢予，涉及的行政費高昂，例如簽支票都幾百張，因此大部分公司均傾向於不退錢。大部分物管公司會把剩餘的管理費放在管理費戶口，住戶可清晰知道管理費戶口內錢的去向。

香港物業管理公司協會前會長陳志球表示，未聞有物管公司以及住戶反映，在處理管理費時出現問題。（資料圖片）

陳志球表示，物管公司一般會在年頭檢討來年管理費用，檢討方向包括薪酬、大廈維修工程等，不能一概而論，指因為垃圾徵費而令管理費有所上升。