垃圾徵費暫緩｜慈安苑居民盼減回管理費　江玉歡倡多收費用撥基金

有位於慈雲山的慈安苑安欣閣的居民表示，物管公司年初因應垃圾徵費而調高約一成管理費，現時徵費暫緩希望可以下調管理費，得悉有居民正與物管公司相討，暫時仍未有結論。

立法會議員江玉歡認為，物管公司在暫緩垃圾徵費前已加的管理費，若要求「回水」多加的差額，確實涉及成本高昂的行政費，建議把多收的費用撥入屋苑的管理基金，同時召開法團會議或居民大會，商議決定某個月份起就要調減管理費，向業主或居民有個交代。



物監局主席黃江天六月的最新網誌表示，過去一段時間，市民大眾的回收意識亦明顯提高。（物監局圖片）

物管局建議三方法：撥歸基金、保留至將來徵費時用、退還業主

物業管理業監管局在上月27日政府決定暫緩實施垃圾收費當日，已向所有持牌物管公司發出通告，提醒管理費調整因素包括人手增加，薪金調整，維修保養等，如果為了準備垃圾徵費而調整，鑑於政策已暫緩，管理費應否作出相應調整，要跟業主組織、業主和客戶一同商討，做法包括把增加的費用撥歸管理基金，以應付未來維修保養；或保留至未來實施垃圾收費時使用；或退還業主住戶。

位於慈雲山的茲安苑安欣閣有居民表示，大廈於年初已就垃圾徵費調高管理費約一成，現時計劃暫緩希望可以下調管理費。(鄧宇詩攝)

慈安苑居民：垃圾徵費停咗，點解管理費唔減返？

位於慈雲山的居屋慈安苑安欣閣，今年初已因為垃圾徵費將於年內推行而調高管理費。居民曾女士表示，每月管理費收貴約90元，即然徵費暫緩則管理費亦應下調，「你係因為嗰樣嘢而去加㗎嘛，而家（暫）停咗點解唔減返？」她表示，大廈內有居民正與物公司相討管理費事宜，但暫時仍未有結論。

位於慈雲山的茲安苑安欣閣有居民表示，大廈於年初已就垃圾徵費調高管理費約一成，現時計劃暫緩希望可以下調管理費。(鄧宇詩攝)

另一位居民林女士表示，調高了管理費約70元，現時每月支管理費增至700元，以居屋水平而言是十分貴，她希望可以因為徵費暫緩，可以立即下調管理費。她又提到，年初調高管理費以來，未見有屋苑增加清潔人手或相關設施。

《香港01》向慈安苑安欣閣的物管公司「昇捷管理服務有限公司」查詢，如何處理多收的管理費，正待回覆。

安欣閣門外設三色回收筒。(鄧宇詩攝)

「回水」涉行政費故不建譜議 江玉歡：撥歸管理基金

對於物管公司在暫緩垃圾徵費3星期仍未跟業主或住戶完成商討如何處理多收的款項，有業界人士認為退款涉高昂行政費，未必能退。

立法會議員江玉歡認同已收多了的管理費，不建議退還，確實若涉及幾百戶、每戶每月退數十元，行政成本是高的，可以把多收的管理費視作盈餘，投放到屋苑的管理基金，這樣處理並無問題，最重要是把管理費調整至合理水平，事關的確有物管公司因應垃圾徵費多聘用了人手，若要辭退多出的人手都要時間處理，每屋苑情況各有不同，便應盡快召開法團或居民大會，商討如何處理多收的管理費，以向居民有個交代。

政府暫緩垃圾徵費已3個星期，江玉歡認為，如物管公司未處理調整多收的管理費是仍可接受，因為物管公司管理多個屋苑或多條屋邨，召開大會需要人手和時間。她建議，定一個時間表，例如徵收至7月為限，到8、9月就要調低管理費，明白到有屋苑已聘請人手或購買設備，未必能回復至未調高前的收費水平，調整多少應與業主、住戶商討，物監局、地區民政事務處亦可從中協助。

立法會議員江玉歡表示，政府就垃圾徵費沒了目標，應盡快提出教育和回收的工作。(資料圖片／盧翊銘攝)

暫緩徵費頓失目標 倡政府做好回收配套

江玉歡又表示，認同政府暫緩垃圾徵費是為了調整策略，但自此便失去了目標，建議盡快告訴市民在處理垃圾議題上有哪些綜合行動，例如教育市民和回收配套，尤其後者，現時回收設施仍與居民生活上有地域距離，不是每個市民都有車把回收物品送去回收站，政府應協助回收業的發展。

至於政府由6月起向公屋戶免費派發逾億個原意用來徵費的指定袋，江玉歡表示，仍未見有居民收到指定袋，她還質疑政府何以只派給公屋戶，這些在租金上已有補貼的居民，社會上亦有很多基層需要免費的垃圾袋，例如劏房戶、三無大廈居民以致殘疾人士家庭等，難以理解政府派袋的標準。