屯門曾咀將建「I・PARK2」焚化爐　周浩鼎冀參考丹麥添加玩樂配套

屯門曾咀焚化爐「I・PARK2」爭取於2030年代初啟用，屆時與石鼓洲人工島的「I・PARK」一樣，透過焚燒固體廢物發電，達致轉廢為能。



民建聯立法會議員周浩鼎今日（4日）與屯門支部團隊，約見環境及生態局副局長黃淑嫻，建議參考內地及歐洲，在「I・PARK2」加入娛樂設施，化身成旅遊區，推動屯門西經濟發展。



Amager Bakke設空中花園及滑草場

丹麥的焚化設施Amager Bakke雖然有大大的煙囪，但已濾走灰塵和雜質，噴出來的是水蒸氣。設計者在天台設置了空中花園和滑草場，旅客可以在80米高的天台欣賞風景，亦能在空中花園10條路線中散步，更可以在這個丹麥最大的滑草場內滑草。

周浩鼎說，Amager Bakke是廣受歡迎的滑草場，帶動區內經濟，期望香港的「I・PARK2」除了先進的焚化技術之外，亦能善用空間帶來娛樂設施，拓展屯門西至龍鼓灘一帶的經濟。

他希望局方探討，「I・PARK2」將來的社區配套，能優先為屯門居民提供服務，而「I・PARK2」的整個理念，亦能為將來北部都會區焚化設施作參考。