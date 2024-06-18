屯門I･PARK2焚化爐料提早2年落成　每日處理量增50%至6000公噸

立法會環境事務委員會下周一（24日）將討論新界東北堆填區營運管理，以及轉廢為能焚燒發電設施。政府今日（18日）向立法會提交文件提到，屯門曾咀I･PARK2焚化爐處理量預計可增加最多50%，由每日4000公噸增加至6000公噸，政府亦預告I･PARK2建築期將由原本預計的6年減至4年半，料提早約2年至2025年落成。



石鼓洲焚化爐項目I･PARK1工程合約約314億元。（立法會文件設計圖片）

I･PARK1料2025年運作 每日可處理3000公噸廢物

文件指出，截至2024年5月，石鼓洲I･PARK1焚化爐的填海工程、海堤和防波堤的建造工程已大致完成。承建商正在人工島處理地基、土木、廠房、煙囪、樓宇和結構工程，目標在2025年內投入運作。

政府預料I･PARK1每日可處理約3000公噸的都市固體廢物，產生的電量除了可供設施日常運作，更可每年輸出4億8000萬度電至電網。

第二個轉廢為能焚化爐I･PARK2選址屯門曾咀，原本每日處理量可達4,000公噸，現時預料每日可處理6,000公噸。（黃金棋攝/資料圖片）

I･PARK2每日可處理6000公噸廢物 料提早2025年落成

至於屯門曾咀I･PARK2焚化爐，政府綜合專家及內地大型垃圾焚燒設施企業意見後，如沒有受惡劣天氣影響，建築期可由原本預計的約6年減至4年半，即是較原定估算時間提早約2年完工，正研究能否在工程合約加入經濟誘因，鼓勵承建商加快建築進度。

文件指出，I･PARK2的處理量預計可以增加最多50%，即由每日4000公噸增加至6000公噸。政府現正準備環境影響評估報告，符合《環評條例》的要求，預計2024年第三季提交審批。政府又表示，會研究在北部都會區物色土地興建轉廢為能設施，為區內提供長遠必須的廢物處理服務。