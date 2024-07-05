01消息｜社工註冊局改組　許宗盛獲委任為主席　陳文宜任副主席

社工註冊局改組星期三（3日）三讀通過，今日（5日）刊憲並公布新的委任名單。《香港01》了解到，顧問律師許宗盛將擔任新一屆社工註冊局主席，而社聯業務總監陳文宜將擔任副主席。



許宗盛。（粵港澳大灣區香港社會服務專業聯盟網頁圖片）

《香港01》收到消息，許宗盛將會擔任社工註冊局主席。許曾擔任多個福利事宜相關委員會的成員，包括伊利沙伯女皇弱智人士基金理事會、監護委員會、康復諮詢委員會及社會工作者註冊局紀律委員會。

至於副主席陳文宜亦是社福界資深人士，從事社會工作超過25年，現為社聯業務總監、國際老齡聯合會董事局成員和國際副會長。陳文宜在2013年應邀成為世界衛生組織「全球長者友善城市及社區網路」策略諮詢小組成員，專業包括⾧期護理、⾧者友善城市及社區網路、⾧者參與、終身學習，和長者創新及科技等。

陳文宜。（黃金時代基金會網頁圖片）

《香港01》早前報道新的委任成員名單，包括勞工及福利局前常任秘書長譚贛蘭、明愛社會工作服務部前部長黎永開、樂群社會服務處總幹事黃萬成等，3人都是來自「香港社福界心連心大行動」。

社工註冊局改組前由8名選任成員及6名委任成員組成，改組後選任成員不變，但委任成員則大增至17名，正副主席亦由互選改為特首委任。