社工註冊局改組｜前主席批粗暴立壞先例　交公眾判斷狄志遠代表性

改組社工註冊局的條例明日刊憲生效，成員大增至27人，委任成員將佔大多數，有別於原有註冊局由8名業界選任的委員佔過半數。上月辭任註冊局主席的伍銳明今天（4日）批評修例沒重視專業社工的意見，過程粗暴，直言社褔界議員是否代表社褔界要由公眾判斷。



對條例投下贊成票的社褔界議員狄志遠表示，註冊局經常以8比7的票數決議，「真心講覺得有變得政治化」，影響專業發展，不過他強調民主成份重要，希望隨著各方增加信任，增加選任成員。



社工註冊局將會改組，成員由15人增至27人，當中委任成員由6人增至17人，佔註冊局成員大多數。（資料圖片/蘇煒然攝）

社工註冊局改組後 委任成員將佔大多數

周五（5日）刊憲的《2024年社會工作者註冊(修訂)條例》規定，社工註冊局成員上任前要宣誓，註冊局大改組，由15名成員增至27名成員，當中委任成員由6人大增至17人。至於8名由註冊社工選出的選任成員，則維持不變。換言之，委任成員將佔大多數，有別於原有註冊局由8名業界選任的委員佔過半數。

8名選任成員當中，有7人在修例草案通過前，於上月相繼辭任。（社工註冊局民選成員專頁）

伍銳明批修例粗暴 狄志遠是否代表社福界由公眾判斷

伍銳明今天（4日）在電台節目上說，整個修例的過程，政府沒有重視專業社工的意見，形容過程相當粗暴，根本沒有一個正式的諮詢，認為訂下一個相當壞的先例，大部分社工不同意社工註冊局有亂象。被問及修例過後選任委員的氣氛如何，會積極對待還是冷處理，伍表示社會「心裏有數」，寄語社工在罅隙中繼續盡最大的努力。

我哋重視專業、重視多元、重視人權、重視好多唔同嘅社會公義，呢啲咁樣嘅元素，係咪仍然可以喺香港得以確認呢？ 社工註冊局前主席伍銳明

他續說社福界有好多聲音，引述至少有兩個相當大型調查，其中一個有3000多名受訪者，有7成多至9成多人反對或不同意政府修例，認為對條例投贊成票的社褔界狄志遠，是否代表社褔界由公眾判斷。

新思維社福界立法會議員狄志遠表示，希望借今次修例契機，讓註冊局專業化發展。（廖雁雄攝）

狄志遠：註冊局常以8：7表決 真心講係政治化

狄志遠今天（4日）在電台上表示，民主基礎是一個重要的價值觀，但今次是希望借今次修例契機，讓註冊局專業化發展。被問及註冊局是否有政治色彩滲入，影響專業化時，他說留意到社工註冊局經常以8：7的比數表決，當中8票來自選任委員「真心講覺得有變得政治化」。另外，他說業界反映每年交400元的手續費，沒有實際推動專業的過程。

真心講，係我真心講，係因為好奇怪嘅，點解永遠都係8比7呢個組合（投票），係一個結構性嘅。 社福界立法會議員狄志遠

社工註冊條例修例草案今日（3日）獲立法會三讀通過，新思維立法會議員狄志遠投贊成票。（廖雁雄攝）

狄志遠：孫玉菡非常有誠意

狄志遠重申投下贊成票是對勞工及福利局局長孫玉菡的信任，他說孫希望平衡業界意見，例如第一次跟他討論時，曾言27名委員中最少一半是社工，但近期據他的說法更會超過一半，非常有誠意。

另外，他認為孫希望保留註冊局自主性，舉例社褔界要求註冊局做好持續進修計劃等，引述孫說要交由註冊局處理，交流中和孫建立信心，不過修例後局方會有更大的權力，註冊局將成為「小魔怪」或 「小天使」，責任在孫的身上。