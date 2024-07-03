社工註冊局｜消息：勞福局前高官、明愛前高層　獲委任入註冊局

社工註冊局將會改組，成員由15人增至27人，當中委任成員由6人增至17人，佔註冊局成員大多數。委任成員名單周五（5日）公布，消息指，獲委任的包括勞工及福利局前常任秘書長譚贛蘭、明愛社會工作服務部前部長黎永開、樂群社會服務處總幹事黃萬成等，3人都是來自「香港社福界心連心大行動」。組織2022年成立，獲特首及多名官員「加持」出任贊助人和顧問，可謂星光熠熠。



社工註冊局將會改組，成員由15人增至27人，當中委任成員由6人增至17人，佔註冊局成員大多數。（資料圖片/蘇煒然攝）

社工註冊局改組 委任成員大增佔多數

周五（5日）刊憲的《2024年社會工作者註冊(修訂)條例草案》規定，社工註冊局成員上任前要宣誓，註冊局大改組，由15名成員增至27名成員，當中14人要有註冊社工背景。至於8名由註冊社工選出的選任成員，則維持不變，但委任成員則由6名增至17名，正副主席由互選改為特首委任。

8名選任成員當中，有7人在修例草案通過前，於上月相繼辭任。（社工註冊局民選成員專頁）

改組前夕 8名選任成員有7人辭任

8名選任成員當中，有7人在修例草案通過前，於上月相繼辭任，包括主席伍銳明、副主席何詩敏、義務秘書陳國邦、成員鍾威麟、林昭寰、陸鳳萍、黃錦娟，只餘前香港眾志成員黎汶洛1人沒辭職。

消息：勞福局前常秘譚贛蘭、明愛前部長黎永開獲委任

隨著立法會今天（3日）三讀通過社工註冊局改組的修例草案，委任成員名單將於周五（5日）公布，同日宣誓。

消息指，獲委任的包括勞工及福利局前常任秘書長譚贛蘭、明愛社會工作服務部前部長黎永開、樂群社會服務處總幹事黃萬成等，3人都是來自「香港社福界心連心大行動」，組織2022年成立，獲官員「加持」出任贊助人和顧問，可謂星光熠熠。

譚贛蘭是「香港社福界心連心大行動」副主席，黎永開和黃萬成均是「香港社福界心連心大行動」副秘書長。