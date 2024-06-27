社工註冊局｜九成半受訪社工憂修例削專業自主　怕更易踩「紅線」

勞福局局長孫玉菡上月在社交媒體撰千字文，提出「五宗罪」炮轟社會工作者註冊局行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，政府其後提出修例改組。



有社工發起調查收集業界意見，結果顯示，近九成半受訪者認為今次修例會削弱社工專業自主、逾九成人憂未來推行服務時或有被指「危害國家安全」的風險，並有逾七成人不同意這次修例可提高社工專業水平。



發起調查的社工指，調查反映今次修例極不受香港社工和社工學生的歡迎，會導致政治凌駕專業、打擊社工專業自主，令社工憂慮更易踏「紅線」，他們促政府須尊重社工專業，廣泛並有系統地諮詢及認真聆聽業界的意見，並公開諮詢過程及結果，若當局要擴大社工註冊局的組成人數，民選成員也應佔14人，以維持社工的專業自主。



有社工業界就《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》發起調查。（受訪者提供）

有社工業界就《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》發起調查，並於今日（27日）公布結果。相關調查於今年6月7日至13日在網上進行，共收回3,138份有效問卷。受訪者中，逾七成（71%）為現職社工，逾兩成半（26.4%）為社工學生，並有少數（2.6%）為退休社工。

針對政府提出的改組建議，將原定15名成員，增至27名成員，九成（90.1%）受訪者表示不同意。就改組後，委任成員連同政府代表將佔19人，也有逾八成半（88.6%）人表示不同意。至於當局建議針對被裁定干犯嚴重罪行的社工，新增的即時除牌制度，也有九成人（90.2%）不同意。

調查結果也顯示，有近九成半（94.1%）受訪者認為今次修例會削弱社工專業自主、逾九成（92.5%）人則擔心未來推行工作時或有被指「危害國家安全」的風險，絕大多數受訪者（94.2%）也同意修例後，社工可能會因個人不能預計的原因而被拒絕註冊或續期，並有超過七成受訪者（72.4%）不同意這次修例可提高社工專業水平。

發起調查的三名社工謝世傑、陳家傑、莫慶聯指出，調查結果明確顯示，這次修例極不受香港社工和社工學生的歡迎，認為修例會破壞社工的專業自主，令社工的專業實踐更困難，更擔心未來推行服務時更易誤踏「紅線」，隨時會有違法或被拒絕續牌的風險。

三名社工促政府須尊重社工專業，廣泛並有系統地諮詢及認真聆聽業界的意見，並公開諮詢過程及結果，若當局要擴大社工註冊局的組成人數，民選成員也應佔14人，以維持社工的專業自主。

三人也表明，專業自主是任何專業的基礎，認為政府不應以「莫須有」、並缺乏深入調查及分析的原因，介入並控制專業，當局擬增加註冊局委任成員的數目，既削弱社工的專業話語權，也向社會釋出政府不再與專業共治和不相信專業的不良訊息。