周庭棄保｜警：沒按時報到行為羞恥　譴責畏罪潛逃行為將全力追捕

涉嫌干犯國安法被捕、正身處海外的前香港眾志成員周庭，早前表明不會回港報到。警方回覆《香港01》查詢表示，周庭涉嫌干犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」被警方國安處拘捕後獲保釋，她並沒有依照警方指明的時間、即今日（28日）到警署報到，違反保釋條件。警方表示，嚴厲譴責這畏罪潛逃的羞恥行為，並會全力依法追捕。



警方重申，危害國家安全是極度嚴重的罪行，警方會追究到底。任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。逃犯除非自首，否則會被終身追捕，後悔莫及。

周庭棄保被通緝。（資料圖片：余俊亮攝）

警方國家安全處於本月（14日）召開記者會，交代新增5人至懸紅通緝名單，國安處總警司李桂華於記者會回應周庭案時指，如有人提出要到海外讀書，但取得警方信任、獲交還證件及更改報到時間後，卻離境表明不回港，李桂華批評是「誠信破產」。