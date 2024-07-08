外勞護理員再增8000人　議員憂太依賴　孫玉菡：吸新血速度跟不上

政府計劃今年第三季起，分階段額外增加8,000名院舍護理員外勞。有議員擔心香港近乎全面依賴外來人，質疑是向本地勞動市場「投降」。勞褔局局長孫玉菡否認，解釋現實難題在於本地護理員年齡偏大，他們會漸漸退出行業，吸引「新血」速度跟不上，或只視護理員崗位為跳板，雖然仍有一定數目本地人願意做護理，但與需求的距離越來越大。



江玉歡。（資料圖片/立法會直播截圖）

三年合共輸入1.5萬名護理員外勞 江玉歡擔心長遠依賴外來人

立法會褔利事務委員會今日（8日）討論輸入外勞，去年6月政府推出院舍輸入護理員特別計劃，整體輸入配額上限為7,000個，包括原有經由「補充勞工計劃」輸入的約4,000名護理員，以及新增的約3,000個配額；其中3,000個新增配額接近全數批出，仍有約2,200個申請因配額不足而未能獲批，估算未來三年業界需額外輸入約8,000名護理員外勞。

為應付人手需求，局方計劃今年第三季起，分階段額外增加8,000名院舍護理員外勞：第一年3,000個、第二年3,000個及第三年2,000個。

選委界議員江玉歡擔心長遠來計，香港差不多全面依賴外來人。工聯會吳秋北不滿政府增加配額前沒有與工會溝通，同時質疑合共1.5萬個外勞配額是否屬於向本地市場「投降」，孫否認，稱一直感謝本地人願意擔當護理員，但現實難題在於本地護理員年齡偏大，他們會漸漸退出行業，吸引新血速度跟不上，或只視護理員崗位為跳板，雖然仍有一定數目本地人擔當護理工作，但和需求距離越來越大。。

孫玉菡。（資料圖片/廖雁雄攝）

為吸引年輕人投身安老及康復護理行業，社會福利署2015/16年度起推出青年護理服務啟航計劃，僱員再培訓局同期推出「先聘用、後培訓」計劃，又鼓勵院舍在工作時間及休假安排方面提供彈性，增加吸引力。

顏汶羽。（資料圖片/梁鵬威攝）

民建聯顏汶羽關注吸引青年入行計劃的成效，社會福利署助理署長甄麗明說「青年護理服務啓航計劃」有1000名學員畢業，超過一半受聘於社褔服務單位，兩年期的計劃首年做護理員，第二年做保健員，有學員之後亦可能繼續讀書做護士，惟承認繼續留下做護理員的人不多。

至於僱員再培訓局的「先聘用後培訓」計劃，透過不同院舍營運機構招聘吸引婦女入行，甄麗明說目前有12個僱主參加，410人留任護理員，未來會繼續跟進參與情況，盡力招聘員工。

吳秋北。（資料圖片/歐嘉樂攝）

新思維社褔界狄志遠說面對人手不足無法處理，應思考工作環境是否能吸引本地人入行，整個工作的結構是否有改善的空間，否則長遠來說工種本地或外勞都有重大挑戰。孫玉菡說護理員的需求預計有增無減，要長遠令護理員工作改善是漫長工作，新建院舍有科技的幫助，但現有的院舍無可避免要靠人力做，老人家的需要在放護理包括扶抱工作，局方有幾管齊下用到科技會用科技，法例對面積等要求，但需求無增無減，但青年人學歷高不會長做，流轉不斷，無法之下要以外勞解決需求。

狄志遠。（廖雁雄攝）

A4聯盟林素蔚關注引入大量外勞護理員，會否影響本地護理員人才的發展空間。孫玉菡說「青年護理服務啓航計劃」學員的能力比較好，較容易由護理員晉升至保健員的崗位，除非他們決定再讀書做護士，當局計劃加開晉升的職級，例如高級保健員，吸引年青人入行；對於學歷不足的中年婦女，難以晉升至保健員，孫玉菡希望檢討職級，開拓一個更好的職途。