林正財：院舍欠兩至三成人手　倡考慮東南亞外勞　先培訓、後入職

政府計劃今年第三季起，分三年增加8,000個外勞院舍護理員。身兼院舍人手檢討督導委員會主席的行政會議成員林正財今早（7日）在電台節目表示，現時院舍仍欠兩至三成人手，絕對支持擴大外勞計劃，建議當局不只輸入內地的外勞，可考慮東南亞的外勞，並推行「先培訓、後入職」，外勞須取得證書才來港服務，料能提升效率。



7月7日，行政會議成員林正財出席電台節目。（節目片段截圖）

院舍欠兩至三成人手 倡「先培訓、後入職」提升效率

林正財被問到如何提升安老院舍的服務質素，他認為最重要是「改變生態」，現時已逐漸淘汰質素欠佳的牌照院舍，未來的挑戰在於人手不足的問題，「現在院舍缺20%至30%人手，意思是甚麼？就是十個人的工作只有七個人做」，舉例長者平日每天都可獲安排洗澡，現時因人手不夠要隔天洗。」

他說，輸入外勞計劃仍有改善空間，建議「先培訓、後入職」，與內地相關培訓機構合作，取得證書後才來港工作，相信會提升效率。

院舍外勞（黃浩謙攝）

倡輸入外勞考慮東南亞人手

林正財說，政府已調整資歷架構及薪酬，嘗試吸引更多年輕人和婦女等入行，除此之外，輸入外勞都應該要擴闊眼光，「東南亞國家可否也輸入一些外勞呢？隨著內地經濟發達，是否真的那麼人願意來港工作」，呼籲大眾對外勞保持開放態度。

樓梯機服務每次最少要有2名曾接受專業培訓的人員負責操作樓梯機。（市建局圖片）

倡廣泛應用樂齡科技 紓緩照顧者精神壓力

照顧者的精神健康問題同樣受關注，本身是精神健康諮詢委員會主席的林正財表示，大部分長者照顧者都需要情緒支援，應該善用樂齡科技，例如為長者佩戴電子儀器等，確保有認知障礙的長者不會走失，避免與照顧者長期留在家中，有助紓緩照顧者的精神壓力。

他又說，樂齡科技亦可應用在舊區單棟式和三無大廈，當長者中心購入樓梯機後，可聯絡其他團體或關愛隊，借用樓梯機協助行動不便的長者出入。他續指，現時已有逾千個長者單位申請並使用樂齡科技，未來會將服務推展至「社區服務券」，資助有需要的長者使用樂齡科技。