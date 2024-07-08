經民聯地區綜合辦事處開幕　陳國基：地區治理要做得深、做得廣

署理行政長官陳國基今（8日）出席經民聯位於佐敦的地區綜合辦事處開幕時表示，地區治理是細水長流的工作，必須「做得廣、做得深」，他讚揚經民聯集結各領域人才，做到「走入民眾、深入民眾」，了解基層市民的所思所想。他期望政府與經民聯攜手並肩，加上區議會、三會及關愛隊的力量，完善地區管治工作。



陳國基（中）出席經民聯綜合地區辦事處開幕（廖雁雄攝）

陳國基又提到，國務院港澳辦主任夏寶龍指，香港要實現由治及興就必須要做好地區治理，政府成立地區治理領導委員會和專組、重塑區議會，及委任新一屆地區三會和建立452隊關愛隊，期望政府繼續與地區組織、區議會、三會等地區力量，由市民的日常生活、緊急支援等不同範疇，將地區的工作做得更好。

盧偉國（廖雁雄攝）

經民聯主席盧偉國表示，為配合地區治理，經民聯今年將推出兩項地區治理新舉措，包括推出「暖心基金計劃」，並在多個地區成立綜合辦事處，組織經民聯全國人大代表、政協委員、立法議員、區議員及商會領袖共同參與綜合辦事處的工作，提高地區自理水平。

他表示，經民聯今後將向政府提出一系列解決民生難題的建議，包括加快舊區重建、完善三無大廈消防安全等，做到「民有所呼，我有所應」。