網約車｜支持規範化但憂蠶食的士市場　工聯會倡收附加費補貼

政府研規管網約車，工聯會稱網約車是時代產物，支持向平台、司機和車輛發牌；但考慮到會蠶食傳統的士的固有市場，參考其他地方做法包括澳洲，建議向網約車按比例收取附加費，成立基金補貼的士，同時減少社會阻力。對於回購的士牌照的立場，工聯會強調的士和網約車應該共存，回購牌照涉及龐大公帑，且未見其他地方有類似做法。



工聯會稱網約車是時代產物，支持向平台、司機和車輛發牌。(李宇婷攝)

工聯會議員陸頌雄說非法經營網約車正以無牌、低成本，遊走於法律邊緣，影響前線的士司機生計，加上目前未有規管網約車平台，令乘客和司機也缺乏保障。他說，與人口相若的其他城市比較，香港現時的士數量供不應求，白牌車出現是市場失序的現象，建議政府評估市場需求以制定政策。

同為工聯會議員郭偉强稱，網約車是眼前時代的產物，過去打擊白牌車工作治標不治本，規管網約車是兩害取其輕，他建議司機和平台要有一定比例僱傭關係，可能部分司機能以自由工作者接單，希望他們得到的保障較現行好。至於車輛的牌照規管，他希望有年期限制等，短則三至五年，長則達十年。另外建議參考內地網約車平台評分機制，讓乘客為司機服務及車輛環境評分，有助政府監察政策成效。

工聯會稱網約車是時代產物，支持向平台、司機和車輛發牌。(李宇婷攝)

網約車司機的駕駛執照方面，汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強說，要和的士司機駕駛執照體齊，有的士牌照就不用考網約車的牌照；車輛要求方面，汽車交通運輸業總工會副主席莊永德說車輛要有登記，需要貼車輛牌照在車頭的檔風玻璃之上，車內要攝錄機和行車儀等，和的士的一樣。