公屋加租｜加幅10%　民建聯：尚算合理　工聯會：蠶食打工仔收入

公屋今年擬明年起加租10%，達到封頂上限，住戶每月要多付49元至572元租金。民建聯表示，約6成租戶加租少於250元，加幅尚算合理，又說房委會提供三個月租金特別寬免，令加租生效日期由今年10月延至明年1月，算是減輕居民的生活負擔。



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陳學鋒表示，按房屋會估算約6成租戶加租少於250元，認為情況尚算合理。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳學鋒：公屋加租10% 情況尚算合理

民建聯立法會議員陳學鋒表示，公屋加租是因為過去兩年公屋居民收入改善，根據方程式得出10.7%加幅，「封頂」機制下已加幅已下調至10%，若按現時公屋戶平均每月租金約2,300元推算，平均每戶每月加租約230元，按房屋會估算約6成租戶加租少於250元，認為情況尚算合理。

陳學鋒：理解房委會財政壓力不菲

陳學鋒說本港經濟仍在復甦期，不少居民生活仍艱難，惟理解今次加租未如以往提供免租安排，改為提供三個月租金寬免，是因為房委會正展開多個高齡公屋的重建工程及研究項目，財政壓力不菲，延後加租算是減輕居民的生活開支負擔。

公屋加租10%，工聯會立法會議員郭偉强（左）和鄧家彪（右）會見傳媒。（李宇婷攝）

工聯會：加幅非常明顯 收入被加費蠶食

工聯會郭偉强說今次加幅非常明顯，預料對住戶構成心理壓力，縱使他們整體收入有增長，但已被公共服務的加費蠶食，促請政府考慮基層家庭的承受力。對於延遲加租的安排，他說豁免三個月租金涉款逾5億元，希望市民感受到政府對公屋住戶的關顧。

工聯會鄧家彪說，得悉政府在機制下極有可能加租後，已提出不同建議，包括可免則免加租或在其他渠道抵銷、延遲交租和向有經濟困難住戶提供特別優惠措施，建議動用政策靈活性，幫助基層街坊。