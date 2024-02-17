公屋加租｜羅淑佩：即使加租　按機制最多加10%　料住戶可應付

公屋租金每兩年檢討一次，按機制今年年中會做檢討，且法定加幅不可超過10%。房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩今（17日）表示，公屋租金即使有調整也不超10%，現時平均租金是2,200元，相信住戶可以應付。



根據現行公屋租金調整機制，須每兩年檢討一次，並按第一及第二期間收入指數變動調整租金，並設有10%加租「封頂」安排，下調租金則不設下限。

房委會公屋2022年按機制加租1.17%後，今年年中會迎來新一輪調整。房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩今（17日）在電視節目指，即使有調整，相關加幅都不會超過法定的10%，認為公屋住戶仍然可以負擔。

房屋署署長羅淑佩。（資料圖片/夏家朗攝）

加幅參考家庭收入變動因素 對公屋住戶影響有限

她說，目前公屋平均租金是2,200元，但約有4成住戶租金不超過2,000元，甚至只有數十元。她稱租金調整幅度會參考住戶家庭收入變動等因素，是足夠反映現實狀況，即使資本市場近期有所波動、經濟狀況感覺不明朗，也對公屋住戶影響有限。

羅又強調，不少公司均稱現時招聘困難，甚至許多行業有高工資也難招聘員工，是大家都看到的狀態，不可只看到資本、投資市場不景氣，便單方面認為大家收入都下跌很多。

冀舉報制度、主動巡查助打擊公屋濫用情況

她重申，房屋署今年4月會展開第二輪住滿10年公屋住戶物業資產申報，要求住戶申報內地及海外資產，並冀配合舉報獎賞制度及主動巡查，打擊公屋濫用情況。

至於公屋數目增長方面，羅稱經過今年最低生產量後會逐步上升，簡約公屋在獲第一批撥款後已準備施工，第二批撥款亦只差立法會財委會通過，屆時約三萬個簡約公屋單位可在未來兩三年落成。