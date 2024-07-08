公屋加租｜最快今公布檢討結果　加幅達封頂10%　延至明年1月實施

公屋租金每兩年檢討一次，房委會資助房屋小組將於本月中審議租金檢討結果，據了解加幅會達上限10%，最快今日（8日）公布，新租金在10月起生效。現時公屋住戶的平均租金為2,200元，以封頂位10%，實加約220元。雖然不會再代繳租金，但仍會有「少少甜」，會延後三個月實施，即住戶明年1月起才需交新租金，不過富戶不會受惠此措施。



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根據房屋條例，房委會要按可加可減機制每兩年檢討租金，主要透過政府統計處的在2021和2023年調查的入息數據去了解公屋住戶的收入變化，據悉加幅將達封頂10%。房委會資助房屋小組本月中將審議有關檢討結果及建議。

料「少少甜」首三個月免交額外租金 富戶無份

過去幾次加租，房委會都會寬免措施，如免租一至兩個月，但在2018年則沒有；2020年加幅9.66%，房委會豁免兩個月租金；2022年10月1日起公屋租金上調1.17%，不過租金調整後首12個月，租戶獲豁免繳付額外租金，涉款約2.62億元，即延後一年至2023年10月1日才實施新租金。

據了解，今次「再減甜」，但仍會有「少少甜」，一般住戶在新租金生效首三個月，獲豁免繳付額外租金，至明年1月才交新租金，惟富戶不會享有此安排。

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退休公屋居民稱難以負擔 理解政府需要加價

公屋居民怎看加租？居於何文田邨的日先生認為，現時的租金已經很貴。他是退休人士，沒有工作，所有東西都加價令他難以負擔；不過他認為政府管理公共物業都需用錢，因此加價亦屬可以理解之事。

現時每月要交3,000多租金的李婆婆同樣表示，沒有工作能力賺錢，因此不支持公屋加租。但她直言市民沒有能力阻止政府的決定，「佢話點就點㗎啦，我地啲小市民點講野啫？」

陳太表示，子女會為她交每個月的租金，因此加租對她而言沒有直接影響。但她認為，公屋加租10%的幅度不算太大，直言「有間政府屋住已經好心滿意足」。