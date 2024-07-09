再迎大熊貓｜李家超：贈港一對大熊貓5至8歲　冀國慶抵港開枝散葉

正訪問四川的行政長官李家超偕夫人林麗嬋、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等一行人，三日行程參觀了都江堰的大熊貓基地，探訪送贈香港的一對大熊貓。李家超今日（9日）早上聯同楊潤雄、漁護署署長黎堅明在成都會見傳媒，總結行程。李家超透露，贈港的一對大熊貓5歲至8歲，雄性大熊貓120多公斤重，性格聰明；雌性大熊貓性格溫馴，牠們正適應準備來港，會爭取十一國慶前到香港，稍後會先檢疫30天，抵港後再隔離30天。



7月9日，行政長官李家超在成都香格里拉酒店大堂會見傳媒。（楊凱力攝）

7月9日，行政長官李家超在成都香格里拉酒店大堂會見傳媒。（孔繁栩攝）

李家超：中央贈港一對大熊貓5至8歲 稍後檢疫30天後運港

李家超在成都香格里拉酒店大堂會見傳媒，他表示，今次到四川的重點工作是商討大熊貓贈送香港的安排、訪問四川汶川地震香港援建設施，及與港人港企會面。

李家超再次感謝中央支持和贈港大熊貓，感謝四川省及國家林草局的重視，重提昨天（8日）去了中國大熊貓保護研究中心都江堰基地探訪多隻大熊貓，喜好性格各有不同，他希望贈港一對大熊貓能誕下下一代，故大熊貓需要青春、成年和身體精壯，透露已選定一對5歲至8歲適合香港的大熊貓，雄性大熊貓120多公斤重，動作敏捷，聰明好動；雌性大熊貓約100公斤重，溫柔可愛，被評為性情溫馴，牠們正適應準備來港，稍後檢疫30天後運港，抵港後再檢疫隔離30天，再給予時間適應環境才與市民見面。

7月9日，行政長官李家超在成都香格里拉酒店大堂會見傳媒。（孔繁栩攝）

專家緊密觀察大熊貓生育時期 望在港誕下一代

李家超說，今次來四川的最重要工作，是推動大熊貓盡快來港，選定大熊貓，並盡快落實協議書，容後再公布內容，回港後亦有一系列工作，包括文體旅局和海津公園會設計推廣活動，「希望大熊貓來港的大美事做到盡善盡美」，在香港誕下下一代大熊貓，專家會緊密觀察大熊貓一到生育時期，會有適當安排。

他說，如果贈港一對大熊貓可以誕生一隻大熊貓，希望不只是單胞胎，大熊貓亦曾經誕下雙胞胎，故今次一定要很了解大熊貓生活情況，因生育期很短，兩地協議提到如需內地專家來港協助，會按實際情況商討，形容大熊貓可以誕下新一代是很難得，在一國兩制下更有象徵意義，而且香港市民都希望大熊貓可誕生下一代。

7月9日，行政長官李家超在成都香格里拉酒店大堂會見傳媒。（孔繁栩攝）

李家超：大熊貓一隻非常有動力，一隻好溫文爾雅

李家超提到，今次選定的5歲至8歲成年大熊貓，要先了解牠們的青春期，「我哋睇過，一個非常有動力，一個好溫文爾雅，相信嚟到大家都有同樣感覺，希望誕下下一代後有溫馨喜悅啦」，他希望一件美事，所有程序都做到完美無暇。

7月9日，行政長官李家超在成都香格里拉酒店大堂會見傳媒。（楊凱力攝）

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李家超喊話「歡迎你們來香港這個大家庭」

李家超一行人昨日早上探望基地的大熊貓，當中包括雌性大熊貓娥眉，並曾了解另外兩隻大熊貓的生活習性，後面部份並沒有公開給傳媒拍攝。參觀過程中，他曾向前方喊話「歡迎你們來香港這個大家庭」，不過當時鏡頭沒有拍攝到前方大熊貓，料為避免「真命天貓」曝光。

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他之後和夫人體驗製作大熊貓飼料，搓成月餅形狀。國家林草局和研究中心人員也細心介紹有關大熊貓的護理、飼養、保育工作和研究領域的最新進展。

▼大熊貓「娥眉」表情包圖集▼

