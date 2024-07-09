再迎大熊貓｜李家超：四川之行達成三項成果 選定了赴港大熊貓
撰文：鄭寶生
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早前參觀大熊貓基地的特首李家超，今日（9日）繼續四川行程，與當地港人和港企代表會面，並出席成都市市長王鳳朝所設的交流工作餐。李家超說，四川之行達到了三項成果，包括選定了送贈予香港的一對大熊貓。
李家超早上與在四川的港人和港企代表見面，李家超說，川港兩地的經貿和人文交流頻繁，當地港人港企是川港合作的建設者及親歷者，期望他們繼續支持特區政府在四川的工作，深化兩地多方面的合作交流。
之後李家超一行人出席王鳳朝所設的交流工作餐，下午到訪駐成都辦，了解人員的工作情況。接着李家超在四川省委常委、副省長普布頓珠的陪同下，到訪成都市人民公園，了解富有當地特色的生活方式和飲食文化。
李家超在總結訪問行程時表示，衷心感謝中央再次送贈一對大熊貓給予香港特區，充分顯示對香港的關心和支持。他指此行達成了三項成果，包括選定了送贈予香港的一對大熊貓；海洋公園和中國大熊貓保護研究中心正全力草擬合作協議書，盡快敲定細節，審批落實；海洋公園、國家林業和草原局和中國大熊貓保護研究中心已成立對接溝通渠道，共同全力配合及互相協助大熊貓順利送到香港前後的工作。
李家超一行今晚返港。
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