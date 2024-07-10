黃元山立會議席懸空18個月　補選仍無期　曾國衞：續與選管會溝通

本身是選委界立法會議員的黃元山在2022年12月「轉跑道」加入政府，擔任特首政策組組長，其議席懸空至今約18個月，極為罕有。新思維立法會議員狄志遠今日（10日）提出書面質詢，質疑議席懸空已久，難免影響立法會監察政府施政和表達社會訴求，促局方交代補選的考量和準則。但政制及內地事務局局長曾國衞僅表示，會繼續與選管會保持溝通，適當考慮有關安排。



自首屆立法會 政府舉行10場補選 涉及20個議席

狄志遠在質詢中促政府交代，第一屆立法會以來，有多少個議席於立法會任期內懸空，以及每個議席懸空的時間為何，及基於甚麼考量或準則，決定進行補選。另外他問及，本屆立法會的補選有關工作的最新進展。

曾國衞表示，第一屆立法會成立至今，共有51個議席於任期內懸空，以往出缺情況亦未必會在短時間內舉行補選。按統計顯示，在上述51個出缺議席中，58%即30個議席的懸空時間超過一年。此外，曾國衞回應指，自第一屆立法會以來，政府共舉行了10場立法會補選，涉及20個議席。

至於目前立法會的出缺情況，他表示政府會繼續與選舉管理委員會保持密切溝通，並按實際情況，在切實可行的範圍內作適當考慮有關安排。

2022年立法會補選花費8500萬（余俊亮攝）

翻查資料，前年12月底，因有4個選委界議席出缺而進行的補選，共花費了8500萬元。本屆立法會任期則於明年底結束，即只餘下約一年半任期。