簡約公屋收近9千申請超額1倍　何永賢巡地盤行到安全鞋「甩底」

房屋局局長何永賢接受傳媒訪問時表示，簡約公屋已經收到接近9,000份申請，較首批4,400個單位超額1倍。她周一（8日）早上到啟德簡約公屋地盤視察，指地盤進度良好，要兩年內建好過萬個單位並不容易。離開地盤時何永賢的安全鞋「甩底」，她說這雙安全鞋陪她走過大大小小工程，為市民服務。



期望每一期都有市區和擴展市區單位

何永賢接受無綫新聞訪問時說，收到約9,000份簡約公屋申請，與首批4,400個單位相比超額1倍。她指從申請來看，牛頭角彩興路的市區單位較元朗攸壆路受歡迎。

至於下一批單位，何永賢期望今年年底可以宣布項目及單位數量，希望每一批項目都有市區和擴展市區的單位讓市民選擇。

首輪住戶應可無縫交接上樓 第二輪未必

早前有劏房戶接受訪問時說，擔心住進簡約公屋之後，能否順利緊接入住公屋。何永賢表示，簡約公屋使用期一般是完工後5年，認為首輪單位住戶應可「無縫交接」入住公屋，不過第二輪項目則未必能完全「無鏠交接」，或需要再適當調配。

何永賢巡視啟德簡約公屋地盤，行到安全鞋都「甩底」。（何永賢Facebook）

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近日天氣時而酷熱、時而落雨，何永賢周一到啟德簡約公屋地盤巡視，指地盤進度良好，建築團隊用了智慧管理平台有效管理。何永賢指要兩年內建成過萬個單位並不容易，舉例指啟德地盤地底狀況不似預期，部份要打樁90米，不過建築團隊迅速應對，沒有阻礙工程進度。

離開地盤時何永賢的安全底「甩底」，她表示這雙安全鞋陪她走過大大小小工程，為市民服務，今日終於功成身退，因此拍了一張「退休照」留念。