憂居住單位被列為劣質劏房難覓新居　劏房戶冀直接在簡約公屋安置

「解決劏房問題」工作組將於8月向政府提交報告，提出可行有序的解決方案。工聯會今日（6日）舉辦與「劏房戶對談取締劣質劏房及簡約公屋」，立法會議員鄧家彪詢問在場劏房戶，會否贊成最低面積標準設立為7平方米 （約75平方呎），劏房戶均表示同意。輪候公屋6年的歐太擔憂單位若被列劣質劏房，將難以尋找新單位。



工聯會議員鄧家彪向劏房戶介紹支援劏房戶政策。（鍾蒨宜攝）

劏房戶同意劏房最低面積7平方米

在取締劣質劏房的討論中，鄧家彪一直支持設立單位最低面積標準。他詢問在場劏房戶若最低面積標準設立為7平方米 （約75平方呎）會否贊成，劏房戶均表示同意。他再提問若最低面積標準提高至10平方米（約107平方呎）又會否贊成，會否擔心更難找到合適單位，現場劏房戶未有發表意見。

歐太（中）擔憂若自己的單位被列為劣質劏房，將難以尋找新單位。（鍾蒨宜攝）

劏房戶盼簡約公屋不鎖死兩年 待上公屋才遷出

歐太一家五口居住於九龍城道一間租金5,500元、面積200平方呎的劏房。她的單位面向大馬路、通風不良，但表示已習慣居住環境。她擔憂若自己的單位被列為劣質劏房，難以尋找新單位，盼望能直接於簡約公屋安置。歐太又說已輪候公屋6年，最擔心的莫過於居住簡約公屋兩年後未能獲派公屋，又需重新尋覓劏房單位。她希望簡約公屋的租約能更人性化，讓輪候多年公屋的劏房戶待獲批公屋單位後才遷出。

鄧家彪建議，劏房面積的最低標準定為7至10平方米。（資料圖片/梁鵬威攝）

於對談會中，鄧家彪向在場13名劏房戶介紹現時支援劏房戶的措施。他先介紹「劏房租務管制條例」中的禁止濫收水費條例，提醒劏房戶現時最高級別收費為11.97元，超過便屬濫收。條例亦支援業主免費安裝獨立水錶，若劏房業主因未能提交水費交易證明而被告，是「不值得同情的」。鄧又向劏房戶釐清有關過渡性房屋和簡約公屋的不同。他指過渡性房屋由非政府機構主導，而簡約公屋為政府主導之外，租金亦較過渡性房屋便宜，更具備家庭服務中心等基本設施。他呼籲有子女的劏房戶考慮入住，指雖然交通是否便利是一個重要因素，但空間對小朋友成長亦重要。