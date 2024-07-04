簡約公屋｜何永賢訪幼稚園向家長宣傳　戴尚誠樂見劏房戶積極申請

房屋局第一期「簡約公屋」已於6月24日起接受申請，房屋局局長何永賢周二（2日）到訪觀塘一間幼稚園，向有興趣申請簡約公屋的家長宣傳申請詳情、項目概況，鼓勵他們為自己、為小朋友的未來作出更好的選擇。她又提醒，有興趣申請的市民不要猶疑，在7月15日或之前提交表格，可獲優先處理。



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強調營運機構支援 助解決轉校等問題

何永賢在其社交專頁指出，簡約公屋旨在幫助輪候公屋3年或以上的市民改善居住環境，「等都等得舒服啲」，尤其希望住在惡劣居所的兒童和長者，可以有更好的選擇，令成長期的孩童不用屈在床上做功課，對未來更有盼望。

她周二與立法會議員鄧家彪、觀塘區議員簡銘東和余邵倫，到訪觀塘一間幼稚園宣傳，並和大家分享過往探訪過渡性房屋住戶的經驗。她指出，不論大家選擇市區或新界，改善居住環境後，整個生活的展望都不同。一些人擔心子女要轉校、大人要另覓工作，但在營運機構支援下，這些都是可解決的問題，而生活質素、家庭積蓄、家人關係和健康等都會明顯改善。

劏房戶主動選擇新界 求提高獲編配機會

房屋局副局長戴尚誠同日也和立法會議員楊永杰、九龍城區議員林博，探訪兩戶有小朋友的劏房家庭。戴尚誠很高興見到一位母親已積極提交表格，並主動選擇新界以提高獲編配單位的機會。

「簡約公屋」第一期包括元朗攸壆路、牛頭角彩興路兩個項目，合共提供約4,440個單位，預計分別於2025年第一及第二季起入伙。