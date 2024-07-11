政圈風聲｜澳門特首選戰開打？　賀一誠動向撲朔迷離

澳門新一屆行政長官選舉今年10月舉行，「選戰」終泛起漣漪，澳門蓮花商會會長鄭子明網上宣布要角逐特首寶座，並聲言必須革新。可那邊廂，現任特首賀一誠卻仍在享受任內首次「悠長假期」，未見動靜。



當地有英文媒體本周一（8日）大字標題引述消息，指賀身體狀況良好，會競逐連任，但這則「獨家消息」郤未引起其他媒體重視跟進，本該消息滿天飛的一場選戰，依然「靜如深海」，情況不明。



根據鄭子明的個人社交平台簡介，他是制度學澳門學會會長、澳門蓮花商會會長和中華武術澳門體育會監事長。根據澳門公證署2021年簽署經認文書，澳門蓮花商會成立，為非牟利團體，宗旨為擁護「一國兩制」，團結工商界，堅持愛祖國、愛澳門，維護工商界正當權益，做好工商服務工作，促進與外地之商業聯繫，為澳門特別行政區的社會安定、經濟繁榮而努力。而制度學澳門學會於2020年成立，以服務澳門為宗旨，致力於理論指導和制度研究，為澳門的發展提供智力的支持。

鄭子明參選政綱：守正創新

鄭子明昨日（10日）在社交平台帖文，以「新時代 新思想 新澳門」開首，他聲言面對百年大變局的挑戰，澳門舊有的管埋方式已不適應時代發展，甚至已成為未來發展旳障礙。他稱，自己身繫澳門，心懷祖國，宣布參與本屆澳門特首選舉：「我的政綱：守正創新、構建共富、共贏新澳門、携手共創新未來」。他又以：「啟航新時代！奮進新征程！期盼與澳門市民携手共創澳門新未來作結。」

但有熟悉澳門情況人士向《香港01》稱，並不認識郭子明，對其參更選顯得不以為然：「總有啲人話要參選㗎啦！」

澳門有傳媒本周一（8日）引述消息指賀一誠會角逐連任（澳門新聞社網站截圖）

英文媒體引消息指賀一誠身體健康 選委產生後宣布角逐連任

換屆選舉在即，現任特首賀一誠，仍未有任何動靜。他上月21日宣布休假13日，引發關注。他原本至7月4日復工，但當日再宣布再放16日假，繼續休假至7月19日，即共休假29日。本來，休期充電實屬正常，但在特首換屆選舉將至的關鍵節點上，賀一誠今次的「悠長假期」與公布手法，難免引起議論和揣測。

賀一誠的未來動向備受關注（資料圖片）

澳門政府總部（澳廣視網頁圖片）

今年4月，澳門當局根據《行政長官選舉法》相關規定，訂定2024年8月11日為行政長官選舉委員會委員的選舉日。按照法律規定，行政長官選舉日須與選委會選舉日相隔最少60天、應早於行政長官任期屆滿之日至少60天以及須為星期日，因此澳門特首選舉日只能為10月20日。

如今距離澳門特首選舉日只剩下大約3個月時間，最終出現甚麼局面，可能還是要待至8月11日選委會誕生後，才會逐步明朗化。