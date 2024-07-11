立會通過強制舉報虐兒　 辯論田北辰「加辣」修正案罕現激辯

立法會今日經過近七小時辯論後，以79票贊成、1票棄權，大比數三讀通過《強制舉報虐待兒童條例草案》。草案進入三讀前，討論修正案階段，出現近期議會罕有的激辯場面。多名發言議員表明反對田北辰就罰則「加辣」的修正案，法案委員會成員、工聯會議員梁子穎批評田稱因未能加入法案委員會，在大會審議草案時提出修正案的舉動；田北辰反擊指：「今日係愛國者治港完善立會後，第一次有激烈辯論既會議，市民會覺得值回票價。」



草案通過並刊憲後，有十八個月過渡期再正式實施，勞工及福利局局長孫玉菡表明會為草案中訂明的25類專業人士，包教師、社工、院舍人員和醫護提供相應訓練，相關的指南會因應專業團體的資料做好，料下半年完成。孫玉菡形容通過草案是對保護兒童跨出一大步，未來仍有很多工作要做，他感謝議員支持草案。



最終，在三讀表決時投下唯一棄權票的田北辰形容，強制舉報虐兒機制是他爭取多年的「親生仔」，自己沒理由反對，但若然法例不夠阻嚇作用，對他而言是大打折扣，等同為做而做，他相信將來若再有人神共憤的虐兒個案發生，不舉報者或會獲得輕判，屆時會引起社會譁然。



立法會以大比數通過強制舉報虐兒條例草案（黃浩謙攝）

政府因應意見就草案提修正案，把訂明要作舉報虐兒的訂明專業人員的罰則改為兩級制，如指明專業人員違反舉報規定，一經循簡易程序定罪，可罰款最高5萬元；若循公訴程序定罪，則可罰款最高5萬元和判監3個月。

但田北辰指刑罰太輕，未能反映罪行嚴重性，提出修正案把刑期由3個月提高至1年。

梁子穎不滿田北辰提修正案

討論修正案期間，多名發言議員表明支持政府的修正案，反對田北辰的修正案，指專業人士監禁3個月已是極嚴重的刑罰，政府的兩級制已是平衡各方的利益。作為審議條例草案的法案委員會成員、工聯會梁子穎批評田北辰提以未能加入草案委員會為由，提出「加辣」修正案的舉措，更點名另一名同樣未能加入法案委員會的議員林素蔚，出席法案委員會全部九次會議，議提出意見。

法案委員會主席、工聯會鄧家彪指，監禁3個月已是最好的方案，也是法案委員會的共識，擔心罰則太重會做成「機械式舉報」，一旦出現濫報，將會分薄調查資源，影響處理真正有危機的個案。

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田北辰：愛國者治港完善立會後 第一次有激烈辯論既會議

但田北辰則反駁指，自己有申請加入法案委員會，但未能成功，委員會的共識不代表他：「咁我可以點做？」他又指，「今日係愛國者治港完善立會後，第一次有激烈辯論既會議，相信市民會覺得值回票價。」他指證明議會不是政府「話咩就咩」

另一名法案委員會成員江玉歡也反駁田北辰指，法案委員會歡迎其他非成員的議員表達意見，強調重點是保護兒童，故她今日反對田北辰的修正案。

香港新方向張欣宇認為，提高罰則至監禁一年並不苛刻，質疑是否要過度保護無舉報虐兒個案的專業人士。

吳秋北促盡快表決 免生枝節

身兼行政會議成員的工聯會議員吳秋北則促請議會同僚盡快表決，他指本來大家都支持草案保護兒童的初心，但如令的辯論越辯越激，擔心會因此令草案未能通過，促請盡快進行表決，以免出現「高級紅低級黑」。

當表決政府有關刑期的修正案時，田北辰要求記名投票，結果顯示80名議員出席，76票支持政府的修正案、3票棄權，政府提出的兩級制罰則獲通過。田北辰此時示意稱他是反對政府修正案，主席梁君彥表示會把其反對票記錄在案。

由於政府的修正案獲通過，按議事程序，田北辰不能提出其個人的修正案。

孫玉菡重申有監禁的刑罰已有阻嚇力（黃浩謙攝）

勞工及福利局局長孫玉菡則指，判刑長短不是重點，最重要是指定25類專業人士會因未有舉報嚴重虐兒個案而判囚，認為只要有監禁的刑罰，便會有足夠阻嚇力。他指，草案的討論經歷一年時間，而指明的專業人士多達十多萬人。