強制舉報虐兒｜護苗基金：不應只限指明專業　倡強制全方位舉報

立法會《強制舉報虐待兒童條例草案》下月10日恢復二讀辯論，法案委員會委員、新民黨立法會議員黎棟國今日（27日）與護苗基金召開記者會，就草案提出6點建議，包括建議將目前草案要求社會福利界、教育界和醫療衞生界的指明專業人員舉報嚴重個案，改為全方位強制虐待兒童舉報。護苗基金會長蕭芳芳呼籲全社會支持草案，促請政府積極推動法案的完善和落實，更強調所有建議都很重要，希望可以盡快落實。



蕭芳芳（左）與黎楝國（右）就強制舉報虐兒條例草案提出六點意見（黎婉婷攝）

護苗基金的6點建議，包括在「嚴重傷害」的界定上，加上「傷害的複雜性」，包括涉及多種施虐行為或多個施虐者；基於傳統「家醜不外揚」觀念，很多兒童受傷害會被家長及專業人士忽視，建議改為全方位強制虐待兒童舉報，讓專業人士及早介入；必須清楚列明所有對兒童施行的性暴力、性侵犯和性行為，均屬「強制舉報虐待兒童」的元素；建議草擬執行指引時，向各有關的專業進行諮詢，令指引更切合前線實況；建議條例由個別專業按步實施，減低法例執行初期可能產生的問題，以至法例無法即時得到貫徹；建議考慮司法與跨專業團體合作，發揮法律作用。

蕭芳芳（左）形容兒童被觸碰私處足以令他們的世界「散晒」（黎婉婷攝）

蕭芳芳指：「只係掂私人部位已經很傷痛，足以令兒童成個世界都散曬」，需要社會力量，將侵害兒童的人繩之以法。她指，兒童需要活得有尊嚴，希望政府推出機制後，可以幫助香港九十多萬的兒童。

被問及她關注兒童權益的契機，她回憶指有次拍戲去到一個「魚蛋檔」，有一名大約十一歲的「魚蛋妹 」在哭在埋怨，她聽為她們感到難過，覺得要關注無辜的受害者，又指有朋友曾被侵犯，傷害是一世的。

黎棟國則指草案恢復二、三讀，只是個開端，當草案獲通過成為法律後，還要十八個月後才生效，認為當局要與專業團體討論，看清未來的步驟。他又希望政府投入額外資源後，能處理事件得更好更快。