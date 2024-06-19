強制舉報虐兒｜田北辰堅持最高監禁須增至1年 局長上門游說放棄
撰文：潘耀昇
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強制舉報虐兒機制的草案建議，最高罰款5萬元、監禁3個月，實政圓桌立法會議員田北辰計劃在立法會恢復二讀時提出修正案，將最高監禁由3個月增至1年。勞工及福利局局長孫玉菡今天（19日）上門游說勸他放棄提修正案，田北辰向《香港01》表示，會堅持提修正案，「今日89個議員，係咪得我一個企喺細路仔嗰邊？」
政府建議強制舉報虐兒機制引入兩級制刑罰，區分疏忽和刻意不舉報的責任。違反舉報規定者，經循簡易程序定罪，最高可判罰款5萬元，若經循公訴程序定罪，最高可判監禁3個月及罰款5萬元。
田北辰不滿刑罰太低，計劃在立法會大會恢復二讀時提出修正案，將最高罰則由監禁3個月提升到監禁1年，解釋因香港法院很少會判至最高罰則，「判刑從來都係偏向從寬，如果最高罰則繼續維持3個月，最後可能只係判一兩日，甚至係毋須監禁，咁點夠阻嚇力呢？做咗等於冇做！」
勞工及福利局局長孫玉菡今天（19日）親自到田北辰的辦公室，游說勸他放棄提修正案，田北辰說孫玉菡很認真講解他們的看法，「由局長唔係好明點解我咁執著，去到大家清楚知悉晒大家嘅立場。」他說，孫玉菡很尊重他的意見，惟「搞唔掂業界」，若提高刑罰未能達到共識，。
田北辰說，實政圓桌一直都只想為小朋友發言，從政從來沒代表任何利益團體，最關注小朋友的利益，因為不是很多人為小孩發聲，現在是為他們爭取權益，為無聲者發聲。他向《香港01》表示，會堅持提修正案，「今日89個議員，係咪得我一個企喺細路仔嗰邊？」
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