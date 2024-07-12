盧寵茂：科大辦第三間醫學院首要考慮公帑　也要避免收生競爭

科技大學正計劃籌辦本港第三間醫學院，醫務衞生局局長盧寵茂表示，政府收到方案後會小心考慮，當中首要是公帑問題，指醫學院可能須動用數十億、甚至過百億元；其次亦要平衡新舊醫學院，例如會否出現收生競爭，及會否削弱現有兩間醫學院的教學人手。



他又指，政府亦會評估方案能否建立高質量的醫學院、能否達至本地醫療專業水平，不希望見到課程及培訓的醫科生得不到醫務委員會認可。



盧寵茂（廖雁雄攝）

醫管局前主席胡定旭日前在報章撰文指，隨着香港人口急劇老化，培育醫生需時又甚長，建議政府盡快啟動籌辦第三家醫學院的工作，又倡議可考慮引用美國和英國醫學院一些課程的做法，直接收錄擁有大學學士資格的畢業生為醫科生，擴大醫科生生源，倡目標爭取2027/28年度收錄首批醫科生。

香港科技大學正籌辦本港第三間醫學院。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

盧寵茂接受《大公報》訪問時又指，正從培訓本地人手及引入海外人才兩方面，應對醫療人手問題，政府對於本地醫學院是否引入不同課程架構，直接取錄有其他學士學位的畢業生持開放態度。

他指自2021年修訂《醫生註冊條例》至今，已有逾140名非本地培訓醫生加入醫管局，並已開展工作，預計到今年底會有逾250名海外醫生在港工作，又指相關流程運作愈來愈暢順，形容趨勢會好像「滾雪球」一樣，愈滾愈大。

本港將引入海外護士，舒緩人手不足問題（資料圖片/余俊亮攝）

輸入海外護士 重點考慮星馬

至於引入海外護士，盧寵茂期望立法會可於一至兩個月內，三讀通過修訂《護士註冊條例》的草案，又指醫管局已經密鑼緊鼓到外地招聘，重點考慮新加坡及馬來西亞，認為該地很多護士懂得中文，本身已有能力與本港醫院和病人溝通，加上香港的工資水平對他們來說有一定吸引力。他預計修例通過後，醫管局可以即時推動招聘工作，樂觀估計最快今年年底有海外護士到港。