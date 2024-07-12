網約車｜工聯會倡網約車要有配額　避免惡性競爭

工聯會立法會議員陸頌雄、郭偉强今日（12日）在立法會交通事務委員會後會見傳媒，陸反對網約車平台Uber倡議不設配額限制，認為必須要有限制，避免造成惡性競爭。



運輸及物流局早前公布研究報告，建議透過法例明確地以牌照規管網約車平台公司。（鄭子峰攝）

陸頌雄反駁Uber 網約車須規定配額

陸頌雄希望政府於2025年上半年完成初步方案，並於明年中開始審議過程，及於今屆立法會完成立法程序。陸亦期望政府進行網約車市場調查後，了解服務的單數、時數等，總結出市場對網約車的需求，以決定網約車配額數量。網約車平台Uber提交的意見書中，倡政府不設配額限制，陸頌雄表示反對，認為必須規管，否則將造成惡性競爭，亦加劇道路擠塞問題。他又反駁Uber將規管等同令司機失業的說法，認為是製造矛盾。陸強調，希望最終方案能平衡各方需要，「做大個餅」，形成多元化的市場。

工聯會日前召開記者會，稱網約車是時代產物，支持向平台、司機和車輛發牌。(資料圖片/李宇婷攝)

郭偉强：向網約車平台徵費 成立的士發展基金

郭偉强重申，有關網約車平台的規管須盡快完成，因規管最大作用在於禁絕白牌車。他形容現時網約車猖獗、蠶食的士業生意，因此建議向網約車平台徵費，費用可用作成立的士發展基金。徵費方面，他認為可行做法為政府向平台徵收年費，或參考外國例子逐單定額收費。他指，政府同時應加快規管的士方案，如支援的士車內安裝閉路電視、實施扣分制，提升服務質素。