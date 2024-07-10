網約車│政府研向平台發牌　的士乘客量10年跌25%　幾多流向Uber？

【的士 / Uber / 網約車 / 平台 / 發牌】的士和網約車之爭持續多時，運輸及物流局規管網約車平台及打擊「白牌車」研究周一（7月8日）出爐，當中建議透過法例明確地以牌照及若干發牌條件規管網約車平台。對於哪些車輛可以提供網約車服務，當局則表示會再進一步研究，從而決定車輛類別和數目，並計劃於2025年訂定立法建議。

事實上，自2014年Uber在港開展業務起，社會對網約車應否合法化、規範化討論不斷，而近年乘客需求有所變化，亦令的士乘客人次出現下降趨勢，但到底的士、Uber服務量分別是多少？兩者司機人數、相關執法數字又是多少？以下即看詳細數據。



▼規管網約車平台研究主要建議及後續工作（部份）▼



的士 vs Uber：乘客量

翻查運輸署統計資料，的士乘客人次自2014年起呈現跌勢，於疫情初期的2020年更跌至2.41萬，按年減少7100萬人次。而其後年份乘客量雖見上升，至2023年回升至2.66億人次，但仍較疫情前2018年3.25億人次少5,900萬或18%。

若由Uber在港開展業務的2014年起計，的士客量由當年的3.55億人次，至2023年已累計下跌8,900萬或25%。

至於Uber方面，該平台今年6月公布，由2014年至今在本港總共接載約360萬名乘客，服務車程累計達14.4億公里，當中有12%的行程來自訪港遊客。

研究建議透過法例明確地以牌照及若干發牌條件方式規管平台公司。（資料圖片/鄭子峰攝）

不過，由於數據計算方法不同，難言Uber以至網約車對的士客量影響有多大。而事實上，本地公共交通整體乘客量仍待回升至疫情前水平，據運輸署統計，2023年公共交通總乘客量為41.9億人次，較2018年46.97億人次，少約5億人次或11%，這個數字與的士客量下跌似乎更相關。

的士 vs Uber：車輛數目、司機人數

根據運輸署資料，現時，本港有18,163輛的士，包括15,250輛市區的士（紅的）、2,838輛新界的士（綠的）和75輛大嶼山的士。司機方面，現時有約20.4萬人持有效的士正式駕駛執照，當中約46,000人為活躍的士司機。

至於Uber於2021年11月曾公布，平台共有超過21.6萬名註冊Uber以及Uber的士司機。

的士 vs 白牌車：相關執法數字

運輸及物流局6月被書面答覆立法會提問時指，警方去年就的士司機違例事項執法174次（即發出傳票或拘捕），包括拒載85宗、濫收車資42宗、拒絕駛至目的地18宗、兜路13宗、咪錶違規行為16宗。

其他車輛非法出租或取酬載客執法方面，警方於2019至2023年期間，曾就311宗私家車或輕型貨車相關非法個案採取執法行動，共有275輛車輛被法庭定罪而被暫時吊銷牌照及扣押。然而，由於針對的士和其他車輛的執法行動涉及不同條列，因此以上兩組數字不宜直接比較。