網約車｜自由黨倡先改善的士服務　再考慮要否規管網約車

自由黨今日（11日）公布網約車平台問卷調查結果。自由黨立法會議員易志明指，問卷反映市民意見與政府在研究報告展現的意向一樣，又認為政府可先改善的士服務質素，若一年後市民認同有所改善，才考慮要否規管網約車。



自由黨發布網約車平台問卷調查，約77%受訪者同意立法監管及考核網約車司機。（鄭子峰攝）

自由黨於今年6月19日至7月7日進行有關網約車平台問卷調查，共有1,433份有效回覆。該問卷顯示多數回覆同意應立法監管及考核網約車司機（76.7%），用於接載的車輛亦應有合法執照 （81.8%）。問卷亦反映目前市民對的士服務質素有保留，以致影響乘搭的士意欲。僅約一半受訪者表示，若沒有網約車會改乘搭網約的士（59.9%）、若的士車隊能改善服務，會轉用車隊服務（56.1%）。

引入網約車影響「公交生態平衡」 建議一年後再考慮

易志明認為乘客量近十年大跌除了因鐵路擴展，亦因部份市民不滿的士服務。他相信實行打擊黑的及成立的士車隊後，的士服務將有改善，能滿足市民需求。他形容網約車為「新品種」，而引入任何新的交通工具便會影響其他公交服務提供者，亦影響目前整體「公交的生態平衡」。因此他認為政府可於實施改善的士服務政策一年後檢驗成果，調查乘客需求，再考慮要否規管網約車。

自由黨易志明認為，政府可於一年後檢驗成果，調查乘客需求，再考慮要否規管網約車。（夏家朗攝）

易志明：業界有改善服務質素決心

易認為近年有關的士服務的投訴增加，主因是政府執法不力。濫收車資、拒載等非法行為可以被判處吊銷牌照，但卻遭法庭輕判，而行政部門亦沒有上訴，繼而令非法行為氾濫。他指法庭應加重罰則，而這亦是的士業界所認同的。

易志明同意， 的士服務確實有進一步且必要的改善空間，而政府推出的士車隊計劃後，有15個車隊申請5個牌照名額，亦顯示業界有提升服務質素的決心。他建議，政府可考慮增加牌照名額，或增加車隊的車輛數目，令更多有心改善服務的司機參與，從而令市民感受到的士車隊帶來的改變。他促政府不要猶豫、盡快落實「組合拳」方案，即引入扣分制、車內安裝閉路電視等，改善的士服務。

自由黨副主席李鎮強認為現時網約的士平台過多，應統一為一兩個平台。（夏家朗攝）

李鎮強：應統一各網約的士平台

自由黨副主席、立法會議員李鎮強表示，調查顯示市民渴望合法、合規且有監管的網約車平台，而發牌方面則需政府幫一把，統一各網約的士平台。他認為現時網約車平台過多，不便於市民和旅客使用、造成不健康競爭、司機為了在更多平台接載客人，放置多部電話於車頭，亦增加意外風險，認為政府應將網約的士集中於一兩個平台。