追加5億元資助予非政府機構申政府用地　洪雯質疑計劃成本效益

立法會財務委員會今日（12日）召開會議，討論將資助計劃以支援非政府機構（NGO）善用空置政府用地的承擔額，由10億元增加到15億元。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲表示，該計劃可以支援中小型的非政府機構，如新增的5億元用完，就會檢視計劃以及考慮是否需要再「加碼」。



選委界立法會議員洪雯表示，早前在發展事務委員會已經表明反對追加撥款，對成本效益表示懷疑，認為計劃沒有徹底檢討就「攞錢」不合理。她又稱，每個項目的租借土地時間為1年至5年不等，投入資源但只能使用幾年「其實好憨居」。項目最終通過，洪雯投下反對票。



啟德方艙醫院位於啟德前跑道區。（資料圖片）

洪雯對建設臨時建築有保留

洪雯發言時表示，對計劃的政策原意表示支持，但早前在事務委員會表明反對追加撥款，對項目的成本效益表示懷疑。此外，洪雯表示對臨時建築有保留，稱今時今日簡約公屋、方艙醫院及過渡性房屋有約6萬個臨時房屋單位，但拆卸後沒有方案，未知拆卸成本如何、未知建築材料是否要丟棄、未知會否造成生態災難。她表示計劃中的臨時建築不是必須的居住功能，對此有保留。

洪雯：動物中心獲資助1390萬 僅接收50隻流浪狗

此外，洪雯質疑項目何時封頂，若然今日追加5億元亦不足後，是否未來又要「加碼」。她舉例指，根據計劃的清單，涉及3個動物領養中心，包括位於元朗的領養中心獲資助1,390萬元、運作兩年半，接收50隻流浪狗，粗略計劃接受一隻流浪狗需28萬元；第二個領養中心獲資助4,350萬元，接收80隻流浪貓狗；第三個用地4,200平方米，可獲資助金額8,000萬元。她表示，3個領養中心總共可獲資助1.4億元，質疑不停建設是否適合，納稅人的錢是否用得其所，又稱如今政府財赤，開源節流很困難，反對增加資源做並非必須的臨時服務。

選委界立法會議員洪雯。（資料圖片/歐嘉樂攝）

稱短租用地可按季續租 「不會有很大的成本效益問題」

對於洪雯的質疑，何珮玲稱，部份批出的用地雖然叫短期租約，但可以按季續租，租約時間可以增加，不會有很大的成本效益問題。她又稱，5億元的追加撥款用完後，要檢視是否有需要再追加，就算需要追加撥款，都會需要立法會議員支持。至於3個動物中心，何珮玲稱動物中心可以協助新發展區發展，而中心的動物會被領養，形成輪轉及鼓勵市民領養動物。

勞聯立法會議員林振昇質疑，過往工程是否可以準時完工，並詢問是否有足夠機構申請該款項。何珮玲表示，大部份工程如期完工，有工程師、測量師給予技術支援。她又稱，計劃由2019年開始，批出大約20多個短期租約，現時批出的5億元如果用完，就會檢視計劃以及考慮是否需要再「加碼」。

鄧飛憂用地作違反國安活動 倡保安局、警方加入評審

選委界立法會議員鄧飛指，2019年有很多團體會做政治活動，「講白咗就係違反國家安全活動」，未來亦可能有活動違反國安法律及刑事法律，問是否需要評審委員會納入警務處、保安局，否則事後被發現有人在政府用地做政治活動而後知後覺就尷尬。何珮玲指，政府重視國家安全，今年較早在申請指引以及資助計劃協議書加入國家安全條款，確保政府有需要時可以採取行動。

有機構可以在該臨時地段留十多年

洪雯第二輪發言表示，要再提一個反對理由，稱29個項目有一半採用臨時建築，而臨時標準低於永久建築，質疑長期使用臨時建築是否有安全隱患。何珮玲表示，議員可能有誤解，建設標準都是長期形式的構築物，只是個別例子適合用組件，只要土地沒有部門使用，都會讓非政府機構一直使用，有機構可以在該地段留十多年。

醫健通流動應用程式由7月15日起將試行兩項名為「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」的新功能。（資料圖片／江麗盈攝）

財委會批約14億元將醫健通轉型為醫健通+

另外，財委會亦通過涉款28.88億元的馬鞍山第103區綜合設施大樓主要工程項目，以及撥出涉款約13.96億元，將醫健通轉型為醫健通+。審議醫健通轉型為醫健通+項目時，選委界立法會議員簡慧敏指網絡安全開支大概為1.2億元，稱美國有類似項目有網絡攻擊，香港在4月亦有機構被勒索，質疑會否有所調整。醫務衞生局表示，網絡安全水平會與保安局保持溝通，會確保不會成為網絡安全短板。