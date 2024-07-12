通行證｜民建聯九龍清真寺開諮詢站 即場助少數族裔市民網上預約
撰文：鄭寶生
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非中國籍香港永久居民，已經可以申請往來內地的通行證，但有少數族裔居民仍不清楚。民建聯少數族裔委員會今日（12日）於九龍清真寺開設諮詢站，即時為接近100名少數族裔市民作網上申請或接受查詢。
中旅社已在7月10日起接受辦證，申請人要先在網上預約，填寫資料，再於預約時間到中旅社證件服務中心特設專櫃辦理手續。
民建聯少數族裔委員會主席鄭泳舜指，諮詢站反應踴躍，顯示中央是項措施相當受歡迎，期望有更多持外國護照的香港永久居民，無論經商、投資、旅遊或交流，多到內地走走。
副主席莊展銘表示非常歡迎這項新措施，指有居民期待日後與家人到深圳旅遊，並已開始計劃行程。莊表示，有巴基斯坦裔居民稱，這是他們在香港出生至今，收到最好的禮物。
民建聯少數族裔委員會今日在九龍清真寺內開設諮詢站，並向少數族裔市民派發英文宣傳單張，解釋申請流程已簡化。不少申請者在入境事務處網站填寫個人資料，數分鐘內已收到回覆，憑回條已可到中旅社網站預約辦證時間。從親身辦證到獲發來往內地通行證，需時20天。
有少數族裔居民指，數日前已申請了通行證，正等待憑證北上旅遊。亦有人表示自己已經申請今次會拿取單張給朋友，鼓勵更多人申請。
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