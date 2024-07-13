新民黨13周年黨慶　葉劉淑儀：4方面貢獻包括維護國安、民間外交

新民黨今日（13日）舉行十三周年黨慶，特首李家超、中聯辦副主任何靖，多名特區官員及立法會議員出席。黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀表示，新民黨13年來在不同範疇做大量工作，過去一年主要在4方面做出貢獻，包括維護國家安全、落實地區治理、推動民間外交，以及政策研究。



新民黨7月13日舉行十三周年黨慶。（梁鵬威攝）

審議23條是在歷史時刻做出貢獻

葉劉淑儀致辭時表示，她和新民黨立法會議員黎棟國有機會參加23條法案委員會，委員提出過千條問題，感謝政府接受修訂，認為是在歷史時刻作出貢獻。

在完善地區治理方面，她表示新民黨積極參加區議會選舉，雖然不是每一位都成功取得議席，但對其努力表現感到認同、得到磨練，黨內現時有26名區議員。

新民黨7月13日舉行十三周年黨慶，葉劉淑儀致辭。（梁鵬威攝）

多次建議獲得政府接納

葉劉淑儀表示，新民黨積極參與民間外交，過去她創辦的匯賢智庫舉辦全球繁榮峰會，討論地緣政治問題，拓展香港空間。

政策研究方面，葉劉淑儀稱每次《施政報告》、《財政預算案》前，新民黨都努力提出建議，很多建議獲得採納，例如發展離島及大嶼山、重啟資本投資入境計劃、撤銷樓市辣招、設新生嬰兒2萬元獎金等。

新民黨7月13日舉行十三周年黨慶。（梁鵬威攝）

未來挑戰包括來年立法會選舉

談到未來挑戰，葉劉淑儀表示明年又將舉行立法會選舉，而匯賢智庫會繼續舉辦全球繁榮峰會，期望各位大力支持。

黎棟國：新民黨開始發育成長

新民黨常務副主席黎棟國表示，新民黨開始發育、開始成長，現時有6名立法會議員、多個區議會議席，靠大家支持鼓勵、不斷打氣而獲得，望繼續同心協力，將香港前途再創高峰。