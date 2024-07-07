中環海濱展出巨型充氣裝置「世界奇蹟」，包括英國巨石陣、智利摩艾石像、埃及吉薩金字塔、法國凱旋門，惟引起社會批評白色設計似墳場。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀不點名指，部分「打卡」展出的藝術裝置成本不菲、成品效果差，最終淪為東施效顰、不倫不類的策展項目，甚至鬧出連串笑話、令人啼笑皆非，比較起來，善用離島天然美景推動旅遊，更符合理念。



她建議改善大嶼山基建和交通設施推動旅遊，將會向政府提出將「長沙政府度假別墅」，改建成南大嶼精緻度假屋，開放予旅客享用。



葉劉淑儀與大嶼山鄉事委員會交流。(葉劉FB)

葉劉：善用離島推動旅遊 較人工藝術裝置更符合無處不旅遊

政府計劃發展南大嶼生態旅遊，正諮詢公眾意見。關心離島發展的葉劉淑儀與該區鄉事委員會交流後指，大嶼山擁有絕佳天然美景，政府只要願意花點公帑改善大嶼山基建，善用離島天然美景推動旅遊，比起設立那些花費公帑，供人們「打卡」為主的人工藝術裝置更符合香港「無處不旅遊」的真正理念。

中環海濱展出巨型充氣裝置「世界奇蹟」，包括英國巨石陣、智利摩艾石像、埃及吉薩金字塔、法國凱旋門，惟引起社會批評白色設計似墳場。（夏家朗攝）

中環海濱展出巨型充氣裝置「世界奇蹟」，包括英國巨石陣、智利摩艾石像、埃及吉薩金字塔、法國凱旋門，惟引起社會批評白色設計似墳場。（夏家朗攝）

葉劉：打卡藝術裝置貴、效果差 批東施效顰、不倫不類鬧出笑話

葉劉批評，部分展出的藝術裝置成本不菲 、成品效果差，最終淪為東施效顰、不倫不類的策展項目，甚至鬧出連串笑話、令人啼笑皆非，建議倒不如善用香港天然資源，以自身美麗景點作優勢、改善大嶼山基建和交通設施，完善相關配套來推動旅遊，效果必定實在得多。

中環海濱展出巨型充氣裝置「世界奇蹟」，包括英國巨石陣、智利摩艾石像、埃及吉薩金字塔、法國凱旋門，惟引起社會批評白色設計似墳場。（夏家朗攝）

中環海濱展出巨型充氣裝置「世界奇蹟」，包括英國巨石陣、智利摩艾石像、埃及吉薩金字塔、法國凱旋門，惟引起社會批評白色設計似墳場。（夏家朗攝）

中環海濱展出巨型充氣裝置「世界奇蹟」，包括英國巨石陣、智利摩艾石像、埃及吉薩金字塔、法國凱旋門，惟引起社會批評白色設計似墳場。（夏家朗攝）

中環海濱展出巨型充氣裝置「世界奇蹟」，包括英國巨石陣、智利摩艾石像、埃及吉薩金字塔、法國凱旋門，惟引起社會批評白色設計似墳場。（夏家朗攝）

中環海濱展出巨型充氣裝置「世界奇蹟」，包括英國巨石陣、智利摩艾石像、埃及吉薩金字塔、法國凱旋門，惟引起社會批評白色設計似墳場。（夏家朗攝）

要發展離島旅遊，葉劉引述大嶼山南區鄉事委員會代表的建議，發展長沙碼頭和盡快興建兩條隧道打通大嶼山東面和西面。她說，大嶼山有很多風景怡人的外島 ，建議不妨發展一小時「外島生態圈」，不論對外國或內地旅客來說 ，都是具吸引力的特色旅程。

來到與世隔絕的南大嶼，葉劉與黨友順道考察三座「長沙政府度假別墅」。(葉劉FB)

倡「長沙政府度假別墅」改建成南大嶼精緻度假屋開放享用

葉劉日前又與黨友考察「長沙政府度假別墅」，她說三座度假別墅環境優美、座落位置佳，鄰近外觀美的銀行高級職員度假屋，內有一個小型羽毛球場、古樹置中的大草地，但別墅十分殘舊及簡陋，每座度假屋內置五個床位；換言之最多只有15人享用場地，雖然該處受到不少公務員青徠，預約入住反應踴躍，但可惜只有少數公務員享用。

南大嶼海邊地帶狹窄，沒有旅客住宿之處，葉劉說假如將三座陳舊的「長沙政府度假別墅」重新發展，將營地改建成精緻、低密度、 開放予大眾享用的度假屋，營地內增設康樂及野火燒烤等設施，相信不論是本地、內地或外來的旅客都樂意入住，並順道遠足、行山欣賞自然風景享用地道美食，不失為一個愉快的短期旅程，她將向政府提交建議。