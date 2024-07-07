結業潮｜貝澳名食店茂記招頂租　葉劉淑儀特光顧：大廚疲憊要退休

貝澳知名食店茂記「招頂租」，行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀今日（7日）在社交平台專頁提到，前往南大嶼光顧茂記時，得悉大廚決定退休，店外張貼「招頂租」告示。她形容茂記是港式茶餐廳「頂流」之一，作為食客感到唏噓又可惜。



葉劉淑儀今日（7日）在社交平台專頁提到，前往南大嶼光顧茂記時，得悉大廚決定退休，店外張貼「招頂租」告示。（葉劉淑儀Facebook）

有指茂記大廚是烹調咖喱雞大師傅

葉劉淑儀今日（7日）在社交平台專頁撰文，提到在貝澳光顧知名食店茂記時，得悉大廚近期向外表示入廚多年覺得疲憊，決定退休，門外也貼出「招頂租」告示。她表示，據說茂記大廚是連鎖茶餐廳翠華第一代大廚，是行內馳名烹調咖喱雞的大師傅。

她指茂記是一家提供港式地道菜的茶餐廳，雖無山珍海錯，但用料、烹調技巧及味道，均屬港式茶餐廳「頂流」之一，不論是焗豬扒飯、葡國雞、別具風味的蝦醬茄子炆豬肉、芝士魚等，均令人回味無窮，當地居民間中更會帶同醃製一晚的馬友魚（俗稱「一夜情」）來加餸。

葉劉淑儀今日（7日）在社交平台專頁提到，前往南大嶼光顧茂記時，得悉大廚決定退休，店外張貼「招頂租」告示。（葉劉淑儀Facebook）

茂記店員稱未確定會營茶業到何時

葉劉淑儀大讚茂記菜式價廉物美，深受當地居民及遊客歡迎，每次到訪都坐無虛席，又指作為老饕食客，感到唏噓又可惜，將會在茂記榮休前再光顧，也盼茂記能夠傳承下去。

記者曾致電到茂記，獲對方確認正在「招頂租」，但暫時未確定會營茶業到何時。