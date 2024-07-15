陳國基：政府最大成就令社會復常　推惠民政策提升國安「免疫力」

政務司司長陳國基表示，過去幾發生了三件重要旳事，香港社會恢復正常秩序，是本屆政府最大成就，但面對美西方的抹黑，仍然不能掉以輕心，港府將持續推出造福市民的政策，並加強全港市民，特別是年輕人對國家的認識，持續提升香港在維護國家安全方面的「抵抗力、免疫力」。



陳國基指（夏家朗攝）

陳國基接受《大公報》訪問時指，香港過去幾年發生三件重要的事，包括完善選舉制度、實施《香港區國安法》，及落成《基本法》23條立法本地立法，是香港在維護國家安全方面的穩健基石。他說，社會恢復正常秩序，是本屆政府的最大成就，但他同時指，完成這工作並非香港維護國家安全的終點，而是起點。

李家超在3月22日簽署《維護國家安全條例》，翌日刊憲生效，完成《基本法》23條立法。（特首辦）

仍要警剔「軟對抗」 續推惠民政策

他表示，雖然現時香港可以防範很多威脅，但未來仍要加倍小心，特別是美西方用一些錯誤的信息扭曲香港真實情況，批評國家和香港，企圖用他們以前的方式繼續影響香港，令年輕人作出一些反對政府或國家的行為。這些活動已轉為地下變為「軟對抗」，如在網絡上攻擊政府，對市民還不太明白的政策大做文章等，企圖煽動市民，因此市民一定要十分謹慎。

陳國基表示，在政策方面，政府要持續推出造福市民的政策，並要做好解釋工作，讓大家了解政策背後的理念，避免誤會。另外，政府還會透過海外經貿辦事處做好宣傳講解工作。對於錯誤、不準確，或帶有煽動性的言論，當局會即時作出回應，透過媒體或新聞稿進行澄清並進行有針對性的反駁。

政府推出多項「搶人才」、「搶企業」措施，陳國基形容受各地歡迎(夏家朗攝）

政府提出各項人才入境措施「搶人才」，陳國基形容受各地歡迎，截至上月底，各項計劃共收到逾32萬宗申請，其中近20萬宗獲批，有超過13萬人才已經抵港，遠超3年合共引入10.5萬名人才的目標。