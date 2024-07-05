軟應對抗衡軟對抗　做好「軟性教育」　鄧炳強：文化宣傳十分重要

保安局局長鄧炳強接受報章訪問指，國家安全風險仍然存在，包括外部勢力的無理抹黑、「軟對抗」煽動市民、本土恐怖活動地下化等。維護國安工作不會一勞永逸，尤在當前複雜的國際地緣政治下，香港仍經常遭遇外部反華勢力無端抹黑，特區政府需要及時反駁誣衊。相關報道更指，最重要的還是採取「軟應對」的方式，長期做好「軟性教育」，提升港人國安意識和國民身份認同。



鄧炳強稱用「軟應對」抗衡「軟對抗」

重申要加強防範「軟對抗」

鄧炳強今日（5日）接受《文匯報》專訪時重申，國家安全風險仍在，源於國際地緣政治下，有外部勢力不想讓國家發展得好，認為會影響他們的既有利益，故使用各種手段方法企圖危害國家、香港的安全，其中一個手段就是抹黑香港「一國兩制」的實施情 況，而「軟對抗」、本土恐怖活動地下化都是需要注意，需要加強防範。報道指 ，最重要的還是採取「軟應對」的方式，長期做好「軟性教育」，以提升香港市民的國安意識和國民身份認同。

保良局推行幼小同盟，來自保良局志豪小學和保良局莊啟程第二小學學生帶領保良局廖烈正幼稚園高班學生主持升旗禮（保良局提供）

鄧炳強：文化宣傳十分重要

鄧炳強表示，市民應該明白「軟對抗」的行為就是想危害大家的安全，他希望從文化和日常工作着手，加強市民對國家和香港的認識，能分辨不確信息，及明白事實真相。其中，文化宣傳十分重要，包括學校的升旗禮、中式步操、開放沙頭角參觀等都是說好故事的好方式。

他強調，政府各部門都有責任宣傳維護國家安全意識、國民身份認同。保安局也會落足工夫，如部門之間有聯合舉辦國安知識比賽，成績優異的學生可以到北京參加交流活動，認識祖國科技發展，又設計了《香港國安法》網上虛擬展覽，今年更在該基礎上新增網上遊戲和動漫元素，增加趣味性。

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去年稱要對「軟對抗」等錯誤行為 盡全力迎頭痛擊

不過，鄧炳強去年七月以回應傳媒查詢方式，表示不認同有言論指特區政府打擊「軟對抗」的行動，會扼殺香港「軟實力」的看法，強調會繼續全力打擊「軟對抗」，形容是必然要做、絕對不能妥協的事，不應涉及「邊際效應」的考量。他否認把部份行為歸入「軟對抗」是控制市民思想，強調政府都要居安思危，絕不能掉以輕心，不認為到了「由治及興」的新階段便可以鬆懈或放寬，對「軟對抗」等錯誤行為，會盡全力迎頭痛擊。

之後，鄧炳強一個訪問中，指近年有部分人透過文化、藝術包裝等行為，對抗政府及煽動對特區政府的仇恨。鄧形容「軟對抗」：「好像不犯法，但有時卻會僭越犯法的界線，或者他會煽惑他人去犯法，但自己卻不犯法」。他當時稱，當局除用法例應對「軟對抗」，亦會向市民解釋，以免市民被人煽動。

林定國今年4月受訪指，應向西方國家取經建立軟實力對抗「軟對抗」（廖雁雄攝）

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不過，律政司司長林定國今年4月接受《南華早報》專訪時，已提出培養軟實力抗衡「軟對抗」。他在訪問中，形容現時迫切的工作是打擊「軟對抗」，又指「軟對抗」通常是指錯誤、誤導、不公正的的訊息，目的為製造不必要的恐懼，他舉例指：「指香港已不再是國際金融中心」、「成為金融遺址等」的言論。

林定國倡建立、強化軟實力抗衡「軟對抗」

林定國指出，香港要建立和強化軟實力，以抗衡「軟對抗」，表明不會透過法段手段打擊，認為應效法外地透過建立軟實力抗衡「麻煩製造者」的抹黑。他坦言，建立軟實力實在要向西方取經，畢竟西方國家在過去幾十年十分善於使用其軟實力。他強調，政府官員過去雖曾有說過要打擊軟對抗，但絕非用作壓制市民發表意見的自由，強調政府也需要聆聽批評和反對意見。而施展軟實力的第一步，可以是透過反駁不實資訊，以提升市民的信心。