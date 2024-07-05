政圈風聲｜抗衡「軟對抗」　柔情是答案？

保安局局長鄧炳強今日（5日）在《文匯報》訪問中，由昔日表現強硬要對「軟對抗」迎頭痛擊，變大談如何培養「軟實力」抗衡，不少政圈中人皆注意到此妙微變化，綜合他們分析，認為打擊「軟對抗」的基調仍然不變，變的是手法，畢竟手法可以多元化，而現時柔情成為趨勢。



（香港01攝）

有資深建制派人士分析指，國家在外交上雖然對部分國家仍採取針鋒相對，但圓滑、柔情已成趨勢，整體而言，國家是採用軟硬兩手準備。他指，鄧炳強亦應如是，落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》已通過生效，現時香港講求拼經濟，說好香港故事也屬柔情手段。

不過，他坦言做法可以柔情，但大家所謂的「軟應對」不等同立場軟化，只是方式多元化，因為總不能永遠強硬、以對抗態度行事。

建制中人：自行調整屬好事

此外，他形容「敏感日子」已過去，七一回歸慶祝活動又已順利舉行，毋須再極度緊繃精神，應用更聰明、有智慧的方法去化解問題。他形容鄧炳強有意識學習中央路線、自行調整實屬好事。

另一名政界人士指，《基本法》23條立法前，社會有不少軟對抗發生，當時「有仗要打」，作為保安局局長、「應變反駁隊隊長」的鄧炳強固然長期持續要擺出強硬姿態。如今完成立法，相信鄧也意識到取態要作出相應調整。他認為，保安局轄下有不少工作並不涉及國安層面，鄧炳強的形象在不少人心中較討好，相信他本人也想做好親切角色。

政治人始終「軟」好過「硬」

他又指，雖然2019年時期，中央喜歡強硬、有原則的態度，始終「國安事件沒有手軟」；但除非處於「打仗時期」，作為政治人，態度始終「軟」總好過「硬」，否則若最終影響民意看法，對鄧炳強的政治生涯並無好處。

鄧炳強指文化宣傳十分重要，包括學校的升旗禮（資料圖片）

鄧炳強在今日刊登的訪問中，強調維護國安工作不會一勞永逸，尤在當前複雜的國際地緣政治下，香港仍經常遭遇外部反華勢力無端抹黑，特區政府需要及時反駁誣衊。報道指，最重要的還是採取「軟應對」方式，長期做好「軟性教育」，提升港人國安意識和國民身份認同。鄧炳強提到，文化宣傳十分重要，包括學校的升旗禮、中式步操、開放沙頭角參觀等都是說好故事的好方式。

回看去年七月，鄧炳強以回應傳媒查詢方式，表示不認同有言論指特區政府打擊「軟對抗」的行動，會扼殺香港「軟實力」的看法，強調絕對不能妥協，不認為到了「由治及興」的新階段便可以鬆懈或放寬，對「軟對抗」等錯誤行為，會盡全力迎頭痛擊。之後，他在不同訪問中再論及「軟對抗」：「好像不犯法，但有時卻會僭越犯法的界線，或者他會煽惑他人去犯法，但自己卻不犯法」。他當時稱，當局除用法例應對「軟對抗」，亦會向市民解釋，以免市民被人煽動。