公屋加租10%｜一般租戶明年1月交新租　何永賢：開開心心過埋年尾

公屋租金每兩年檢討一次，房屋局局長何永賢今日表示，按租戶入息變化，10月起將加租10%，但一般租戶首三個月可豁免加租，是一次性措施。她解釋10月接近年尾，因此決定豁免三個月，至明年1月才交新租金，「年尾過埋年，開開心心，下年1月1號齊齊整整先加租金。」她稱不考慮免租，豁免三個月已「少收」5.7億元。



+ 1

公屋富戶不受惠豁免3個月加租 10.1起交新租

房屋局局長兼房委會主席何永賢今日出席「建築及房地產科技聯盟」啟動禮後表示，公屋租金將按住戶入息變化增加10%，10月1日實施。一般租戶首三個月豁免加幅，即2025年1月開始繳交新租金；不過富戶不會受惠，由今年10月起需交新租。

何永賢表示，加幅是按照租戶2021/23年的入息變化決定，由於增加了10.73%，而租金加幅上限是10%，因此租金加至封頂位，往年調整亦採取同樣做法。她指平均每戶增加230元，相信大部分租戶可以負擔。她認為，目前租金機制加幅上限10%是恰當，暫時沒有需要調整。

+ 3

綜援戶及經濟困難者已受現有政策援助 不考慮加富戶租

何永賢續指，綜援戶及經濟困難者不用擔心，現有政策已有不同方法幫助。她指，綜援戶的公屋租金由政府支付，故加幅不會影響他們。另外，她亦提出房屋署一直有租金援助計劃，經濟困難者可按需要申請寛免25%至一半租金，有22,000戶能受惠。

被問到會否考慮分別調整富戶及一般租戶的租金，她認為富戶政策已有清楚機制，例如加租一倍半至兩倍，因此沒需要再加租。

一般租戶延至1月加租 但不考慮免租措施

何永賢補充，3個月豁免加幅為一次性，除了公屋富戶，一般租戶都是下年1月開始交新租金。她解釋為何寛限期是3個月，「年尾過埋年，開開心心，下年1月1號齊整整整先加。」

2020年公屋加租9.66%時，租戶獲寛免兩個月租金，而上次2022年加幅則只是1.17%。被問到會否考慮免租，她表示免租一個月涉及21億款項，政府需要收入應付房屋開支，並指豁免3個月加租已經「少收」5.7億元。

公屋聯會總幹事招國偉認為，今次寬免三個月加幅，已比他預期好，認為是平衡了房委會約11億元的財赤後，中間落墨的方案。他表示，加租必然會增加居民負擔，但由於因有六成公屋住戶加幅不多於250元，認為加幅尚可接受。