公屋加租｜何永賢：綜援戶不受影響　寬免3個月給市民「少少甜」

房委會建議今年10月1日起，公屋加租10%，平均加幅為230元，首3個月豁免加幅，即新租金延至明年1月起實施，公屋富戶除外。房屋局局長何永賢今早（9日）在電台節目重申，綜援戶不會受加租影響，又解釋3個月寬免期是希望平衡財政與關顧市民，給市民「少少甜」。



房屋局局長何永賢表示,綜援戶、大約超過10萬戶不會受加租影響。（資料圖片/廖雁雄攝）

明年1月生效盼平衡財政與關顧市民

房屋局局長何永賢今早（9日）在港台節目表示，認為租戶可負擔加租幅度，每戶平均多付230元，有6成人多付250元或以下，4成人多付200元或以下。至於綜援戶，大約超過10萬戶，她表示他們不會受加租影響，至於短期經濟困難的住戶，可以申請租金援助計劃，現時約有20,000戶受助，可以獲租金減半或七五折。

何永賢解釋，新租金明年一月生效，主要希望在政府管理財政及關顧市民之間取得平衡，又指若寬免一般住戶三個月加租，房委會會減少約5.75億元租金收入，形容支出不小。她續指：「希望齊齊整整，過了年，希望居民開心一些。」

何永賢稱未考慮更改加租封頂水平

被問及會否檢討10%租金加租封頂水平，她表示未曾想過更改機制，但會持續聆聽意見，平衡租住公屋的收支，如上調才能維持財政健康，會謹慎處理。

房屋局局長何永賢表示，加租最主要視乎公屋管理及整體財政健康，會站在房委會角度處理好。（資料圖片/廖雁雄攝）

她其後在商台節目被問及若認為租戶可負擔加幅，為何仍有3個月寬免期，她表示一方面要管理好支出，而另一方面：「始終有80多萬戶，200多萬人在屋邨住，如果能夠負擔到，如大家所說，少少甜，希望整個策略出台時候，大家都覺得知道政府有考量過，有關心他們。」至於加租是否與政府財政有關，她解釋，最主要視乎公屋管理及整體財政健康，會站在房委會角度處理好。

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梁文廣建議租金援助計劃寬免水平再細分

立法會房屋事務委員會委員、房委會資助房屋小組委員會委員梁文廣在港台節目表示，對於基層市民而言，不僅面對加租，還有日常生活消費如交通、水電煤費用，會增加其經濟負擔。他又指出部分市民僅靠微博收入支撐租金，認為未來應探討如何透過租金援助紓緩其壓力，又建議租金援助計劃可將寬免水平再細分，寬免五分之一或六分之一，幫助更多市民。

梁文廣表示，對基層市民而言，不僅面對加租，還有日常生活消費如交通、水電煤費用，會增加其經濟負擔。（資料圖片/黃浩謙攝）

他又建議，短期經濟困難住戶申請租金援助的機制亦有改善空間，如市民突然失業，填表申請時需要填寫近幾個月的收入，未必符合資格，可考慮改變申請方式。他亦建議租金更改機制，除了考慮收入，亦可考慮通脹因素，否則可能出現「錢唔見駛，仍然要加租的狀況。」他續指，還可考慮最低工資的因素，可與住戶入息或租金關係多作政策研究、數據收集分析。