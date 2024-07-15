倡屋邨設「廚餘再生俠」回收系統　田北辰轟官員以舊質生產力回應

實政圓桌立法會議員田北辰今天（15日）在立法會房屋事務委員會會議上，要求房屋署將「廚餘再生俠」應用在全港200多個公共屋邨，即是自動將廚餘液化成漿液的處理系統。他說，技術獲創科署「創新及科技基金」資助，應該善用這項新質生產力實踐環保，不滿當局回應說「廚餘再生俠」要考慮位置和供水等問題，故現時力爭增加廚餘回收桶，形容是以「舊質生產力」回應「新質生產力」。



田北辰表示，廚餘佔都市廢物30%。（資料圖片）

田北辰在Facebook表示，香港有很多綠色新技術實踐環保，但諷刺的是「一面講新質生產力，但另一方面政府就連垃圾分類、尤其係佔都市廢物30%嘅廚餘回收都仲未做好。」他說，「廚餘再生俠」只是佔用約2個車位土地，全港有200多個公共屋邨，沒理由連2個車位地方都不能提供，要求公共屋邨做到「一邨一俠」。

田北辰。（黃浩謙攝）

田北辰不滿官員在會上用「舊質生產力」回應「新質生產力」，「話『廚餘再生俠』除咗位置，仲要供水等問題，而家同環境生態局配合增加廚餘回收桶，力爭每座有一部。唔係呀嘛，咁都得？」。

他說，研究多時的新科技產品「廚餘再生俠」，可以將廚餘變成液體狀，「倒幾多落去部機都可以消化到，唔會抌得快、收得慢而出現嘅種種問題」，最後只是空談，沒有「落地」計劃，形容是今天政府最大的問題。