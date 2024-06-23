電腦故障｜智能廚餘桶伺服器當機2小時 環保署責令承辦商交報告
撰文：郭梓謙
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繼機場電腦系統故障後，環保署轄下智能廚餘回收平台伺服器今日（23日）也出現訊號連接問題，至下午2時22分承辦商切換至備用伺服器才能再運作。期間「當機」共約2小時，部分位於公屋、私人屋苑的智能廚餘回收桶未能正常運作，環保署已責成承辦商於七天內遞交事故報告，確保類似問題不再發生。
中午12時30半至下午2:22未能正常運作
環保署表示，由中午12時30分起，發現轄下智能廚餘回收平台伺服器發生局部故障，出現訊號連接問題，令部分位於公屋、私人屋苑的智能廚餘回收桶未能正常運作。環保署已即時要求承辦商將智能回收平台切換至備用伺服器，服務於下午2時22分恢復正常。
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環保署通知受影響屋苑安排傳統廚餘回收桶替代
環保署指，已聯絡相關屋邨辦事處和屋苑管理處，於伺服器故障期間，安排傳統廚餘回收桶於智能廚餘回收桶旁邊，以便市民進行廚餘回收。事後亦已責成承辦商於七天內遞交事故報告，確保類似問題不再發生。並對所有受影響用戶表示歉意。
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