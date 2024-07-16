德田邨雙燒炭案│李世榮倡跨部門關注頑疾病人　18區設支援中心

藍田一對年邁夫婦燒炭死亡，初步調查女死者生前患病，丈夫憂其病情最後決定結伴離去。曾任立法會推動照顧者為本政策小組委員會主席的民建聯李世榮對事件感痛心，形容慘劇一宗也嫌多，建議跨部門合作，醫院要更多關注身患頑疾的病人，適時提供必要的轉介服務；並促請政府盡早在全港18區設立照顧者支援中心。



藍田德田邨德隆樓一對夫婦在住所燒炭，當場死亡。

本港面臨人口老化，「以老護老」情況日趨普遍，亦引伸不少照顧者慘劇，李世榮說今次慘劇再一次敲響照顧者警號，很多照顧者及被照顧者正處於困境，壓力達臨界點。今次慘劇女死者患有頑疾，李世榮說，醫院作為第一線的機構，必然最早得知病人情況，建議政府推動跨部門合作，更多關注這類病人，適當時機提供必要的轉介服務，例如轉介至社會福利署跟進，確保病人得到全方位照顧與支持，在病痛中得到適切的援助。

「齊撐照顧者 有人幫輕你」啟動禮。（資料圖片/政府新聞處）

早前已建議全港18區設立照顧者支援中心的李世榮重提建議，讓照顧者情緒低落或處於緊張狀態時，就近能夠有專業人員提供情緒開導和支援，如暫託服務，讓照顧者得以短暫休息，紓緩他們的壓力；他又建議將中心發展成為提供外展照顧、情緒支援熱線、照顧技能培訓等服務的基地，多方面支援照顧者，讓他們在艱辛的照顧工作中得以「喘息」，獲得必要的援助，令慘劇不再發生。

現時荃灣區及南區關愛隊，設有「支援長者及照顧者先導計劃」上門探訪照顧者，李世榮說實施以來，展現出對提升照顧者生活質量的重要作用，建議服務擴至全港18區。至於目前已設立的照顧者支援專線，至今已經接到相當多求助個案，他說反映很多照顧者情緒和壓力都瀕臨爆煲，政府需持續宣傳，提高公眾對支援服務的認知度。