修訂版權條例宜靈活　邱達根：AI可為俄烏戰爭等議題提供中立意見

政府於上周一（8日）就修訂《版權條例》對人工智能技術發展所提供的保障展開為期兩個月的公眾諮詢。立法會工商及創科事務委員會今日（16日）討論修例工作，科技創新界立法會議員邱達根建議修例保持靈活性，推動人工智能在港發展。



科技創新界立法會議員邱達根建議修例保持靈活性。（立法會直播截圖）

邱達根憂框得太死影響香港AI發展

科技創新界立法會議員邱達根建議修例保持靈活性，擔心「框得太死」會影響香港的人工智能發展。他指在科技發展下，人工智能所擔心的問題已有方案解決，例如生成式人工智能就敏感話題，如俄烏戰爭，提供中立的意見。行業中也有開發如可解釋性、負責任及合乎倫理等新人工智能，而私隱問題亦可透過地端（On-prem）伺服器解決。他重申，希望法例能賦能人工智能發展，保留靈活性。他希望署方能訂明「人類使用AI創造」的版權範圍，如擁有權、創新性及參與度。

知識產權署署長黃福來同意修例需保持靈活性。他亦指，在科技迅速發展下，市場上已有科技和方法處理相關問題，但法律上未必能夠「追得咁快」，仍需就權利方面訂明法例。至於「人類使用AI創造」的版權範圍，他表示現時大部份人工智能技術多數只提供輔助用途，例如使用AI編輯照片，而人類仍是主要的創作者，故會按現行條例提供版權保護50年。

知識產權署署長黃福來同意需保持靈活性。（立法會直播截圖）

尚海龍憂50年的版權保護期太長

中國人工智能企業商湯科技顧問、選委界立法會議員尚海龍認為，現時生成式人工智能的數據和作品數量龐大，50年的版權的保護期太長，擔心沒有足夠的資源保障版權。他亦建議署方與學術機構合作，加強公眾對生成式人工智能的理解。

黃福來解釋，版權是為創作者提供法律保障，版權擁有人可以自行決定是否行駛權利，故不用擔心保護期的問題。他強調一定會與各方持份者接觸，親身聆聽各領域對人工智能的問題及意見，完善修例工作。

商湯科技顧問尚海龍認為50年的版權的保護期太長，擔心沒有足夠的資源保障版權。（立法會直播截圖）

《版權條例》修訂上周一（8日）起展開為期兩個月的公眾諮詢，諮詢文件針對人工智能生成作品的版權保護、人工智能生成作品侵犯版權的法律責任、而引入特定版權豁免、生成式人人工智能相關的其他議題四個範疇作討論。