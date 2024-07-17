施政報告｜公共運輸票價加幅不貼近通脹　田北辰促成立協調局審批

《施政報告》公眾諮詢已展開，實政圓桌立法會議員田北辰會見特首後稱，部份公共交通運輸調整票價方程式不貼近通脹，令每次加價都變成政治問題，建議從港鐵收取的股息一半，注資成立新的公營機構「公共交通費協調局」審批加價。



的士等公共交通每次加價，都會引起爭議。（資料圖片／黃浩謙攝）

公共交通工具包括巴士和的士票價加幅需經由行政會議審批，票價或數年不變，或突然大幅增加，而每次改動均會引起爭議。田北辰說，其他公共交通工具的票價調整，並非如港鐵般有一套年年貼近通脹的調整票價方程式，令每次加價都變成政治問題，建議政府把從港鐵收取的股息一半，注資成立新的公營機構「公共交通費協調局」。

倡加幅以通脹為上限 盈利超某水平不能加

具體而言，他認為協調局應由運輸及物流局長擔任主席，成員包括社會各階層，例如交通運輸專家、公共交通營運者、會計審計專業代表及市民代表等，以審批公共交通加價，取代過往運輸及物流局主導行會審批。而類似港鐵的可加可減機制應延伸至所有公交票價，加幅只能以通脹為上限，全面劃一加幅水平。同時加幅亦需與公司盈利掛鈎、若盈利超過某一水平則不可加價，如個別營運者申請高於通脹的加幅，「公共交通費協調局」將根據社會需要、公司營運、善用資源的方面審批。

洪水橋將會興建一間新醫院。（資料圖片）

建議科大在洪水橋設立醫學院及教學醫院

田北辰亦提出其他《施政報告》建議，本港醫療人手一直短缺，田北辰得悉政府已於洪水橋新發展區預留土地，用作興建一間現代化、具規模的新醫院，現正處於最後規劃階段。他認為該新醫院是第三間醫學院及教學醫院選址的最佳選擇，引述專家指出醫學院最重要 是位於教學醫院附近，與大學本部的距離並不是關鍵。他說香港科技大學的規模歷史和資源適合設第三間醫學院，建議科大與政府洽商，爭取於洪水橋新發展區覓地興建第三間醫學院及教學醫院，以增加本地醫科人手。

田北辰期望在校課後託管計劃能拓展至幼稚園。（資料圖片/蘇煒然攝）

爭取在校課後託管計劃拓展到幼稚園

政府指將會逐步擴展在校課後託管計劃的規模，確定具體細節後便會向關愛基金申請撥款，延長計劃試行期及涵蓋全港18區共100間小學。田北辰說會繼續向政府爭取擴展計劃至幼稚園，深信此舉定能鼓勵更多家庭主婦外出工作，自力更生、增加本港勞動力同時亦能鼓勵生育。

建議書其他建議亦包括，促請政府必須重新考慮為垃圾徵費設立落實時間表，首1年為適應期，期間若發現有市民違法，部門並不會作出檢控 、罰款，取而代之為發出警告信，期間亦免費派發指定垃圾袋。