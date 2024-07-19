經「班長」溫提　議員出席率提升　「墊底」竟係佢？｜政壇諸事町

立法會大會昨日（18日）完成會議後，展開「抖暑」，10月中復會。《香港01》盤點本屆立法會會議最新出席率，包括特首互動交流答問會、施政報告答問會等，發現經建制派「班長」廖長江發千字文提點後，整體議員的出席率有提升。截至本年7月中，全體議員的大會出席率均達9成或更高，約20人保持「全勤」記錄。不過，也有出人意表發現，出席率也達91%的「班長」廖長江和陳曼琪正因大家出席率提升，而雙雙「墊底」。



立法會議員的大會出席率均逾9成。（廖雁雄攝）

建制派「班長」廖長江去年發千字文提醒議員

本屆立法會2022年1月履任，2023年暑假期間，《明報》報道，本屆議會截至當時，通過24條政府法案，但其中三分之二法案表決時，在席議員不過半。之後，《香港01》報道指有15名議員在立法會財委會會議零發言。

15名立會財委會委員零發言 議員：文件無問題 不為發言而發言

報道引起社會熱議議員們表現，被稱作建制派「班長」的廖長江終發千字文提醒議員，建議議員最好盡量出席所有大會、財會及各個委員會會議，每次會議都有提問，每年口頭質詢加書面質詢近10條，跟進官員回應約10次，除了每次大會必須出席外，通過法例和參與各種投票也應該盡量出席。

「班長」廖長江「溫提」議員：盡量開會和發言 免生浪費公帑印象

建制派「班長」廖長江（盧翊銘攝）

全體議員出席率逾九成 91%出席率要「墊底」

及後，廖長江再發出具體要求，即議員在大會、內會及財會會議上，不記名表決至少要有一半議員在席，直選、功能界別和選委界要再細分，即每個細板塊都要有至少各一半議員現身；若議員因公事而需要離開立法會大樓一小時以上，需要向組長報備。

「班長」指令下達後，過去一年的議員考勤有所改善。翻查資料，去年7月底有5位立法會議員的大會出席率未達9成，而最新紀錄顯示，每位代議士的大會出席率均逾9成。不過，因為整體出席率提高，即使出席率已達91%亦要「墊底」，當中包括選委界立法會議員陳曼琪，及「班長」廖長江本人。

7月17日，立法會召開大會，出席的包括選委界陳曼琪。（歐嘉樂攝）

陳曼琪：早前身體抱恙

陳曼琪回覆《香港01》查詢時表示，早前身體抱恙，如今已痊癒。翻查記錄，去年陳曼琪缺席特首李家超率團的大灣區考察團，當時表示身體不適，不可舟車勞頓。

7月17日，立法會召開大會，建制派「班長」廖長江出席。（歐嘉樂攝）

廖長江：先履行全國政協常委職能

廖長江回覆《香港01》表示，立法會會議有時會與在北京舉行的全國政協常委會撞期，缺席亦與早前身體抱恙有關，缺席原因已上報立法會。他表示「一國兩制」下是「一國」先行，會履行全國政協常委的職責，再履行特區立法會的職責。被問及會否擔心議員仿效，廖反問記者是否應先履行政協職能？又稱不是所有議員都是全國政協常委。

不過，有議員私下表示，「班長」應具模範作用，如今容易令人感覺「嚴人寬己」。