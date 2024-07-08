深中通道｜永東直巴新措施減爭拗　料塞車2.5小時於口岸通知改道

連接深圳及中山的深中通道，踏入開通後第二個周末，有乘客乘坐跨境巴士經深中通道前往中山，再遇嚴重塞車，司機欲將改道前往引起乘客不滿。

永東直巴營運副總監謝蔚俊今早（8日）在電台節目表示，為減少乘客爭拗，由今日起推出新措施，若預計行車時間超出2.5小時，便改道南沙大橋往中山，亦會在購票及服務站點上車時通知乘客有關措施。



7月6日，在深圳灣口岸過關後，司機剛駛離巴士站，便突然向乘客公布，由於深中通道嚴重塞車，將改經虎門大橋前往中山，立即引起大批乘客不滿。（歐陽德浩攝）

7月6日，在深圳灣口岸過關後，司機剛駛離巴士站，便突然向乘客公布，由於深中通道嚴重塞車，將改經虎門大橋前往中山，立即引起大批乘客不滿。（歐陽德浩攝）

司機提議改道與乘客預期不一 推措施減少爭拗

上周六（6日）是深中通道開通後第首個周末，再遇嚴重塞車，有直通巴士司機欲改行虎門大橋往中山，引起全車乘客不滿，乘客要求「塞車咪照去囉」，希望照行深中通道試新路，最終司機讓步。永東直巴營運副總監謝蔚俊今早（8日）在商台節目透露，該行程確以深中通道作為宣傳賣點，當天司機從GPS（全球定位系統）顯示塞車導致車程時間達兩、三個小時，故提議改道前往。

永東營運副總監謝蔚俊表示，改道與乘客的預期有出入，因有人專程想到深中通道，並與部分乘客例如返家或商務旅客出現不一致的意見。（資料圖片/廖雁雄攝）

他指，改道與乘客的預期有出入，因有人專程想到深中通道，並與部分乘客例如返家或商務旅客出現不一致的意見。因此，由今日起推出新措施減少乘客爭拗，如在深圳灣口岸每一班經深中通道往中山的巴士，會在發班前查看最新路況，如塞車情況導致車程超過2.5小時，就會走南沙大橋，該道車程約為1小時45分鐘至2小時以內，並會在乘客買票及服務站點上車時通知有關措施。

周末塞車嚴重 不會配合乘客塞車亦經深中通道

他又指，在平日行經深中通道不會遇上塞車問題，而今早情況完全順暢，一小時便到達中山。至於星期五下午開始便會有點塞車，車程多出半小時或45分鐘，而星期六則為塞車最嚴重的日子。對於有乘客即使遇上塞車亦堅持經深中通道前往中山，他表示不會如此配合乘客，因塞車問題會影響車輛調度。