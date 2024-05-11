美國國會報告批香港人權情況　港府斥污衊抹黑：卑劣用心昭然若揭

美國國會及行政當局中國委員會發表牛度報告，提多2023年香港民主、人權情況，認為《香港國安法》破壞司法獨立，起証過程忽視基本法律程序和權利例如陪審團制度和無罪推定，又指行政長官和警察的權力過大及不受限制。



特區政府對該份報告針對香港特區的失實言論和污衊抹黑，表示強烈不滿和反對。



美國國會山莊。（路透社）

報告指國安法審訊忽視無罪推定原則

美國報告提到，《香港國安法》破壞司法獨立，政府起訴過程忽視基本法律程序和權利，例如陪審團審訊及無罪推定原則。又指香港執法部門可在境外執行《香港國安法》令人不安。

報告指香港懲教系統加強刑罰，將政治犯視為激進份子，向他們灌輸恐懼思想，以阻止他們再從事政治活動。

至於黎智英案，報告指黎智英聘請英國大律師失敗之後，特首李家超要求全國人大解釋《基本法》，確定特否有權在特定案件中決定是否接納聘請外國律師。

報告認為特區在界定國安時缺乏法律確定性

報告指出特首和警察在執法上擁有過度權力，並不受制約，在界定甚麼是國家安全時，缺乏法律上的確定性。

報告建議協助香港維護新聞自由和資訊自由，幫助新聞界進行調查報道，並籌辨新聞界學術交流活動。

倡通過制裁法案及香港經貿辦認法案

另外報告又建議美國國會通過司法制裁法案和香港經貿辦認法案，並建議美國政府針對香港金融機構、檢控官、法官等堅決提出制裁措施。

特區政府強烈不滿和反對美國「國會及行政當局中國委員會」的報告。（資料圖片／王譯揚攝）

特區政府發言人表示：「特區政府強烈不滿和反對美國『國會及行政當局中國委員會』重施故技，通過所謂年度報告干涉香港特區事務，肆意詆毀『一國兩制』成功實踐下的香港。美方一再以政治凌駕法治，歪曲事實、顛倒是非，妄圖干預香港依法施政、破壞香港繁榮穩定，注定以失敗告終。」

美提出制裁 港府嗤之以鼻：卑劣政治操作

對於報告提出制裁，發言人說：「全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇維護國家安全的香港特區人員，明目張膽地對中國內政和香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則。美國『國會及行政當局中國委員會』公然叫囂向履職盡責的香港特區人員作出所謂『制裁』，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。香港特區對所謂『制裁』嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。」

發言人重申：「特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹『一國兩制』方針的最高原則。特區政府堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保『一國兩制』實踐行穩致遠。特區政府強烈要求美方立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。」

對於懲教工作的評論，發言人認為是無理抹黑，是失實、誤導、不負責任和荒謬，並指懲教署根據法律、法規履行職責，一直以穩妥、安全、人道、合適和健康為原則，一視同仁管理所有在囚人士，不會因其背景而有所改變。

美促認證經貿辦 港：鄙視美國政客的虛偽和橫蠻

針對報告提議通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，特區政府稱：「鄙視美國政客的虛偽和橫蠻，只求自身政治利益，虛構無事實根據的藉口，攻擊香港特區駐美國經濟貿易辦事處合法合理的經貿推廣活動。」

報告亦有提到區議會改組，特區政府認為內容是錯誤描述。，稱讓愛國愛港而且有志服務地區的人士可以透過多種渠道參與區議會的工作，能夠更全面、準確反映民意。